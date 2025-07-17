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《周處除三害》權樂生前私訊曝光！凱莉自責淚吐內情：我做不夠多

凱莉（圖）面對權樂驟逝噩耗自責不已，當場潸然淚下。（翻攝自YouTube）凱莉（圖）面對權樂驟逝噩耗自責不已，當場潸然淚下。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕喜劇圈接連遭逢重創，曾出演電影《周處除三害》的單口戲劇演員權樂，3月15日原定在桃園舉辦第2場專場《腦洞大開》卻未如期現身，主辦單位卡米地與演出團隊遍尋不著人，最終報警後被證實驟逝噩耗。如今，脫口秀主持人凱莉在《范琪斐的美國時間》節目中回憶起與權樂的最後互動，忍不住在鏡頭前落淚。

凱莉表示權樂生前經常開許多「腦洞超大」的地獄笑話，卻完全看不出任何異狀及徵兆，她頓時潸然淚下哽咽表示，「那對大家的衝擊很大，因為權樂對很多喜劇演員來說，就是很喜歡看他的東西。」凱莉透露，權樂生前其實曾私訊過她，希望將自己剪輯的短影片放到他們的頻道，「然後我跟他說我要再看看，因為我覺得不適合。」

權樂（左）曾作客凱莉的YouTube頻道，2人交情匪淺。（翻攝自YouTube）權樂（左）曾作客凱莉的YouTube頻道，2人交情匪淺。（翻攝自YouTube）

然而，此番話成了凱莉心中的遺憾，更多的是後悔與自責，「我知道其實根本沒有關係，可是就會覺得天啊，就是我做不夠多！」她說到此處不禁嗚咽飲泣，坦言後來去看OPEN MIC時遇見「天殘」，對方還主動安慰並鼓勵她多談談權樂的故事，「我覺得很好笑，就覺得好多了，然後天殘過一陣子就走了，對我來說真的衝擊蠻大的！」回首這段經歷，對凱莉而言格外衝擊與悲傷。

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