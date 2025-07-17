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娛樂 最新消息

王彩樺化身「髮婆」驚喜剃頭 星兵笑淚交織：終於真的開始了

百白（左）、王彩樺於《九條好漢在一班》中擔任髮婆。（台視提供）百白（左）、王彩樺於《九條好漢在一班》中擔任髮婆。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕軍旅實境節目《九條好漢在一班》最新一集中，迎來極具儀式感的剃頭橋段，製作單位驚喜邀請「本土天后」王彩樺與百白化身「特派髮婆」，親自為九位星兵剃下象徵軍旅人生開端的一刀。

髮婆們（左）百白、王彩樺幫星兵整理新造型。（台視提供）髮婆們（左）百白、王彩樺幫星兵整理新造型。（台視提供）

剛動手理髮，王彩樺立刻施展搞笑魔法，逗笑緊張氣氛，「第一次痛痛、第二次驚驚、第三次恁祖嬤和你拚！」一句台語金句道盡當兵初體驗的掙扎與堅強。百白則幽默補充：「我不是第一次剃啦，我有幫狗狗剃過毛！」笑翻現場，也讓一度紅了眼眶的林亭瀚轉悲為喜。

星兵們（左）阿夫、潘君侖、顏佑庭、孫綻、蓋瑞相互整理頭髮。（台視提供）星兵們（左）阿夫、潘君侖、顏佑庭、孫綻、蓋瑞相互整理頭髮。（台視提供）

這場剃頭儀式不僅是造型上的轉變，更象徵身份的蛻變，從藝人到士兵的角色切換，在理髮刀聲中正式啟動。星兵們反應各異，有人懊惱、有人釋懷、也有人出現意外驚喜。孫其君坦言看到鏡中自己的光頭才真的意識到：「這件事，真的開始了。」潘君侖則回憶起七年前入伍時的記憶，語帶感觸地說：「熟悉平頭後，竟然也開始習慣了。」

黃恩賜（左起）、顏佑庭、阿夫、蓋瑞、林亭翰、孫其君、孫綻、曾子余、潘君侖迎接平頭新髮型。（台視提供）黃恩賜（左起）、顏佑庭、阿夫、蓋瑞、林亭翰、孫其君、孫綻、曾子余、潘君侖迎接平頭新髮型。（台視提供）

面對鏡中嶄新的自己，情緒隨之一觸即發。黃恩賜理性表示：「平頭不算什麼，真正的硬仗是接下來的訓練。」林亭瀚則直言「小崩潰」後竟意外喜歡新造型；顏佑庭則帶點羞澀笑說：「最怕的是另一半看到會有什麼反應啦！」曾子余一派輕鬆說：「平頭只是比較涼快而已啦。」蓄髮多時的蓋瑞則說出內心話：「剃下去那一刻，反而像放下執念，一種解脫感。」

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