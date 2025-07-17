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「人妻女神」王君馨放閃彈！交往20週年深情告白老公：永遠把你擺第一

王君馨（右）今年產女當媽。（翻攝自臉書）王君馨（右）今年產女當媽。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「人妻女神」王君馨2007年以香港小姐亞軍之姿踏入演藝圈，2016年嫁圈外男友Daniel，今年5月迎來女兒誕生。近日適逢夫妻交往滿20週年紀念日，她在社群分享甜蜜合照放閃，並深情告白會將老公永遠放在第一位。

王君馨與老公Daniel相識20週年。（翻攝自臉書）王君馨與老公Daniel相識20週年。（翻攝自臉書）

王君馨與老公Daniel相識20週年。（翻攝自臉書）王君馨與老公Daniel相識20週年。（翻攝自臉書）

王君馨以英文寫下與老公Daniel的相處歷程：「20年前，我答應做你的女朋友；8年前，我答應做你的妻子；1年前，我們答應做父母。今天我們有了寶貝小Audrey。」她回憶起20年前，Daniel 約她外出，在便利店買了點心，兩人坐在車裡，聊了一整夜關於未來的事，她說：「每年，我們都會回憶起這些簡單的事情，那就是我們所需要的快樂。」

王君馨與老公Daniel相識20週年。（翻攝自臉書）王君馨與老公Daniel相識20週年。（翻攝自臉書）

王君馨也向老公Daniel感性告白：「我保證，我會永遠把你放在第一位，因為美滿的婚姻是我們能給女兒的最大祝福之一。感謝你成為我最好的朋友、一個很棒的老公和我們寶寶的好爸爸，感謝你為我來到香港。我愛你，20週年快樂，寶貝，也祝你20週年快樂。」

王君馨與老公Daniel相識20週年。（翻攝自臉書）王君馨與老公Daniel相識20週年。（翻攝自臉書）

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