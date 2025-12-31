自由電子報
娛樂 音樂

華莎露雙峰太辣了啦！冒雨淡水跨年零失誤 跪地飆唱超敬業

華莎首登淡水跨年，身材這麼好，合理嗎？（翻攝自YouTube）華莎首登淡水跨年，身材這麼好，合理嗎？（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團MAMAMOO的成員華莎今（31日）受邀參加淡水跨年，冒雨一連獻唱好幾首夯曲，不過她的身材實在太辣了，真的太不合理了！

華莎說跪就跪，沒在管地板溼答答。（翻攝自YouTube）華莎說跪就跪，沒在管地板溼答答。（翻攝自YouTube）

MAMAMOO的頌樂在嘉義，華莎則是在淡水，偏偏今天北台灣下雨了一整天，華莎稍早上台雨勢還不小，她身穿超緊身連身裙裝上台，露出胸前雙峰，外面罩著一件灰色外套，實在辣得讓人噴鼻血。她開場帶來《Chili》嗨翻現場，讓等了一整晚的粉絲爆出全場最大的尖叫聲。

華莎冒雨開唱，為什麼濕成這樣還能這麼美，太不公平了。（翻攝自YouTube）華莎冒雨開唱，為什麼濕成這樣還能這麼美，太不公平了。（翻攝自YouTube）

表演完後，她用中文向現場粉絲打招呼，並問大家：「不冷嗎？沒關係嗎？很冷吧！沒關係？真的嗎？」她表示，雖然剛剛覺得有點冷，可是看到台下粉絲之後，開始反省自己，不應該覺得冷，「現在開始我會讓你們很溫暖！我愛你！」華莎稱，雖然不是在這裡出生長大，但大家每次都很熱烈歡迎她，讓她有回家的感覺，每次都很感謝，抱著溫暖回到韓國，「今天我會把這裡想成是我的家，很開心唱完再回去。」

就算鏡頭把雨水打濕，但還是可看得到華莎完美曲線，讓記者立刻放下手上的鹽酥雞。（翻攝自YouTube）就算鏡頭把雨水打濕，但還是可看得到華莎完美曲線，讓記者立刻放下手上的鹽酥雞。（翻攝自YouTube）

接下來她帶來《NA》、《TWIT》、《Maria》，華莎火力全開，完全沒有受到下雨影響，高音隨便就飆上去，甚至連地板動作都做，沒在管地板溼答答的，直接就是跪下去，可看得到她的敬業。台下粉絲雖然穿著雨衣，但也相當給力，讓華莎數度把麥克風舉給粉絲演唱，看得到偶像與粉絲的雙向奔赴。最後華莎帶來最近在韓國達到「PAK」（Perfect All Kill）的歌曲《Good Goodbye》，結束首次在淡水的跨年。

