陳孟賢爆杜忻恬「叫太大聲」 她急澄清：是在練習發聲

《綜藝一級棒》陳孟賢（左）脫稿演出，讓杜忻恬心急澄清與李子森發出怪聲是在發聲練習。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕本週《綜藝一級棒》錄影笑料百出，不只為許志豪提前慶生，全場還被歌手陳孟賢的「脫稿爆料」逗到笑聲連連。節目主題為「那些年的音樂愛情故事」，眾星紛紛獻唱經典金曲，但最精彩片段是陳孟賢化身宮廟主委，幫李子森、杜忻恬牽紅線。

《綜藝一級棒》深受觀眾歡迎的螢幕情侶杜忻恬（左）與李子森。（中視提供）

陳孟賢當場揭露：「你們休息室在我隔壁，常常叫得很大聲！」一聽這句，全場立刻安靜三秒，接著爆笑不止。被點名的杜忻恬急忙澄清：「那是發聲練習啦！」但陳孟賢一臉認真，繼續補槍：「全國都知道你們是真的，怎麼會是曖昧？」讓杜忻恬一時語塞、臉紅笑說：「不要再亂講，我真的會被誤會！」李子森則一旁裝傻笑場，默默承認發聲練習的確比較大聲一點。

請繼續往下閱讀...

《綜藝一級棒》五位紅衣女幫許志豪慶生。（中視提供）

節目中也為即將生日的許志豪安排驚喜慶生，五位身穿紅衣的女子樂團伴隨薩克斯風演奏，氣氛熱鬧溫馨。許志豪開心許願：「希望《綜藝一級棒》收視十年都冠軍！」但歡樂氣氛很快被吐槽聲打破，他演唱〈愛的路上千萬里〉時一邊跳舞一邊演唱，卻被李子森無情形容「根本像在撿東西」。

《綜藝一級棒》製作單位提前幫許志豪慶生。（中視提供）

陳孟賢和陳隨意也補刀說：「你和舞蹈老師根本貌合神離。」讓許志豪只能無奈自嘲：「我明明有跳，只是跳得比較不明顯啦。」洪敬堯評語雖溫和，形容許的歌聲如「阿嬤煮菜，火候剛好」，但觀眾笑聲已經滿場飛。

《綜藝一級棒》陳孟賢在歌中劇扮演宮廟邱比特。（中視提供）

除了幕前的笑料，歌唱表演也是節目一大看點。陳怡婷與吳美琳合唱〈思慕的人〉默契十足，吳俊宏演唱〈舊情綿綿〉則展現獨特台味，連康康都忍不住模仿「楊花水性」的發音，許志豪跟著示範，卻被吐槽說「你看起來真的水性楊花」，李子森笑喊：「水啦！」笑點連發讓現場觀眾完全停不下來。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法