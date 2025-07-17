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娛樂 最新消息

黃豪平闖演藝圈遭家人反對 曝與父親疏遠故事藏洋蔥

〔記者林欣穎／台北報導〕公視節目《誰來晚餐16》本週邀請到單口喜劇演員黃豪平擔任嘉賓，拜訪目前擔任阿里山林鐵司機員的柏翰和他的家人們，在得知本集受訪家庭成員柏翰正面臨長輩催婚的壓力，黃豪平立刻展現幽默風格，笑稱自己身為一個被催婚多年的「資深前輩」，對於這種同病相憐的狀況，自己有相當多心得可以分享。

黃豪平擔任嘉賓談被催婚坦言沒壓力。（公視提供）黃豪平擔任嘉賓談被催婚坦言沒壓力。（公視提供）

黃豪平說，每當被問起結婚話題是否會有壓力時，他完全沒有壓力，認為人生不應被催促而急於進入婚姻，他表示：「像我爸媽他們就沒有在催婚，他們覺得說你開心就好；有的人結了婚他不一定開心，那現在開心就稍微穩定一點，我覺得說就是按照自己的步調就好。」

聊起父母對自己的支持，黃豪平透露自己與父親的關係並非一直都很親近，雖然小時候父子的感情比較好，但長大後離開家搬出去自己住，再加上父親當初並不贊成他進入演藝圈闖盪，才開始變得比較沒那麼親。

黃豪平爆料家中的毛寵意外讓嚴父形象大反轉。（公視提供）黃豪平爆料家中的毛寵意外讓嚴父形象大反轉。（公視提供）

黃豪平的父親在金融業工作，個性較為保守謹慎，因此對於兒子在演藝圈闖盪的夢想起初並不是很贊成，認為還是當公務員才比較能做得長久。

為了避免父子之間的衝突，黃豪平曾經選擇不向父親分享自己的演藝成果，沒想到直到自己參加選秀綜藝節目後，在某次去父親公司探班時，才從父親同事口中得知，原來父親都會主動關心節目的播出，就連重播時間也會向同事宣傳，還不忘推薦自己兒子的表現，讓黃豪平相當感動，他說道：「我那時才知道，原來他是支持我的。」

聊起父親的改變，黃豪平更加碼爆料平常形象嚴肅權威的爸爸，私底下竟然是個貓奴，讓黃豪平相當意外笑說：「以前我都覺得爸爸比較不苟言笑，但逢年過節我把貓帶回家後，發現我爸會對那兩隻貓惜命命，還會對牠們『咕嘰、咕嘰』這樣子，完全是不一樣的人！」

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