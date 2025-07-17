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劉家昌病逝後首過生日 77歲甄珍：人生就是一場空

今年1月30日，章立衡曬出同框母親甄珍。（翻攝自章立衡臉書）今年1月30日，章立衡曬出同框母親甄珍。（翻攝自章立衡臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深音樂人劉家昌去年12月2日癌逝，享壽83歲，他與亞太影后甄珍所生兒子章立衡（原名劉子千）想送父親最後一程卻遭拒，只能透過臉書抒發心境。

章立衡臉書今年元月突清空過去發文，連大頭照也沒了，把過去與已故劉家昌互嗆文章也全刪，元月30日大年初二，他發文祝賀所有粉絲網友新年快樂，並曝光與母親甄珍同框。

為了兒子章立衡，甄珍（左）甘願和已故劉家昌貌合神離20年。（香港星島日報）為了兒子章立衡，甄珍（左）甘願和已故劉家昌貌合神離20年。（香港星島日報）

今（17）日是甄珍77歲生日，與她相識逾40年、受封「香港第一名記」資深媒體人汪曼玲，透過個人YT頻道《快拍.曼鏡頭》製作1支影片介紹甄珍精采藝界人生，當作祝壽禮。

汪曼玲透露最近跟甄珍聊天，問她有什麼感觸？甄珍嘆息回應：「人生就是一場空。」影片中，甄珍表示自己75歲之後不太過生日，旅居香港多年也鮮少公開露面；據了解，近來甄珍偶爾會與資深影星姜大衛、汪曼玲等一票老友相聚喝茶，過著低調生活。

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