重現《幾億光年》大合唱感動！Omoinotake相隔1年再度來台

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本樂團Omoinotake去年9月在台舉行海外首次專場演出，演出最後，觀眾主動合唱《幾億光年》片段，溫暖動人的畫面感動現場所有人，也在社群瘋傳，甚至登上日本新聞版面。如今Omoinotake宣布將在11月27日再度來台，於新莊Zepp New Taipei開唱。

Omoinotake 二度來台開唱，挑戰兩千人Zepp舞台。（OFF TIME提供）

Omoinotake團名取自日文「思いの丈」，意指傾盡全心的情感。由主唱兼鍵盤手藤井怜央（レオ）、貝斯手福島智朗（エモアキ）、鼓手冨田洋之進（ドラゲ）所組成。他們以鋼琴、貝斯與鼓為基礎，融合靈魂樂風格，藤井的嗓音情感飽滿、音域寬廣、極具穿透力，成為Omoinotake音樂中最獨特的色彩。

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三人從中學時期就是好友，一同從島根搬至東京闖蕩。起初在澀谷街頭及小型 Live House 展開表演，憑藉即興演奏與現場感染力，總能瞬間與聽眾建立情感連結，成為街頭最讓人駐足的風景之一。

Omoinotake首次來台演出，現場爆滿。（OFF TIME提供）

他們於2021年正式主流出道，在《幾億光年》締造奇蹟之前，便已推出許多深受好評的作品。包括動畫《藍色時期》的主題曲《EVERBLUE》、電影《鳴鳥不飛：烏雲密布》的插曲《Moratorium》、日劇《櫻桃魔法》的《産声》、以及動畫《堀與宮村 -piece-》的片頭曲《幸せ》等，皆受到熱烈迴響。

2024 年發行第二張主流專輯《Pieces》後，更為話題動畫《藥師少女的獨語》打造片尾曲《ひとりごと》，並與韓國男團SEVENTEEN成員JEONGHAN淨漢合作推出單曲《Better Half》，成功跨界、跨國，持續吸引全球粉絲與媒體關注。

「召喚奇蹟的光 — Omoinotake One-Man Live in Taipei 2025」，將於2025年11月27日於Zepp New Taipei登場，一般預售票 一樓站區NT.1980／愛心票 NT.1000 / 一般預售票 二樓座位NT.2280/二樓站區 NT.1880，門票於7月21日（一）12:00開賣，更多資訊請關注OFF TIME粉絲專頁。

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