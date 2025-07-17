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娛樂 最新消息

莫彩曦藏病17年動刀 術後竟傳惡化近況曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕百萬訂閱的美籍YouTuber莫彩曦（Hailey）近日透露因童年舊傷復發，接受重大手術，她也在術前特別獨自飛來台灣展開一段療癒之旅。莫彩曦坦言從五年級留下的傷，隨著時間和生產後的影響，活動能力越來越受限，為了能陪伴家人、好好照顧自己，才終於鼓起勇氣開刀。

莫彩曦透露手術後一度疼痛難耐，所幸在家人照顧下逐步康復。（翻攝自臉書）莫彩曦透露手術後一度疼痛難耐，所幸在家人照顧下逐步康復。（翻攝自臉書）

莫彩曦這次手術主要是取出臀部肌肉裡的兩塊骨頭碎片，並縫合撕裂的腿後肌腱，沒想到術後狀況反而惡化，第3週才發現腿後出現血腫，導致她不得不進行第二次手術，好在一切順利，直呼：「清完後，我立刻鬆一大口氣！壓力跟疼痛都減輕了～真的是喜極而泣哈哈。」

莫彩曦曝舊傷開刀過程。（翻攝自臉書）莫彩曦曝舊傷開刀過程。（翻攝自臉書）

目前她已進入術後第7週復原期，雖然還要一個月才能不靠拐杖走路，但復健狀況穩定，她也感性表示：「每天都覺得自己越來越接近平常的樣子了！我很期待完全修復後比手術之前健康的自己～」莫彩曦特別感謝丈夫李曉龍（Adam）和家人們無微不至的照顧，也感謝粉絲的祝福與留言支持。

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