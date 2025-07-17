鳳梨街頭被開12槍 疲老闆IG發限動又刪文

網紅鳳梨昨傳出遭尾隨開槍。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸15日傳出在嘉義街頭遭歹徒騎機車尾隨連開12槍，所幸未受傷，警方獲報到場搜證目前仍在追緝中，昨晚鳳梨二度發文，與他曾有恩怨的知名零食電商疲老闆也在IG限動發25字，但隨即又火速刪文。

疲老闆昨晚被發現在IG發限動，他以黑底白字寫下：「你們這些看我軟的人，再繼續啊，我一個一個來表演給你們看。」不過可能怕引發誤會，疲老隨後又將該限動刪除。

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零食電商疲老闆日前深陷財務危機。（翻攝自臉書）

今年3、4月間，鳳梨才傳出位於嘉義市公司遭人潑紅漆，前晚開車行經嘉義市區時驚傳遭槍擊，有1名歹徒騎機車尾隨連開12槍，還好現場無人受傷。鳳梨前幾天才在臉書發文，分享家裡因為颱風災情的關係亂成一團，並收到粉絲送茶具給他，如今被開槍，網友直呼下次要送他防彈衣，「鼠叔還好吧？」、「人沒事就好，這種事一定要討」。

他昨晚發聲。（翻攝自IG）

而從鳳梨及老婆歐菈限時動態，2人前晚一起吃迴轉壽司，之後就傳出街頭被開槍，鳳梨昨晚發文表示：「謝謝各界關心，很抱歉佔用了版面，我先照顧好家人。」友人則私下透露，鳳梨人沒事一切平安，不過目前不方便多做回應，而歐菈當下也受驚嚇。

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