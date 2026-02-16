自由電子報
娛樂 最新消息

就是愛台灣！張啟樂連續6年在台吃年夜飯 升格當爸全說了

就是愛台灣！張啟樂連續6年在台吃年夜飯 升格當爸全說了張啟樂去年升格當爸。
（張啟樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港男星張啟樂在台灣發展6年，他的寶貝女兒在去年年底出生，正式晉升為「港仔台爸」。今（16）除夕他選擇與家人在台灣團聚，感性表示：「這我在台灣渡過的第6個春節，今年以往的春節很不一樣，因為多了港仔台爸這個身份，所以感覺很新奇。」

張啟樂第一次以爸爸的身份過年，特地為女兒預備了紅包，他談到：「我包紅包的方式保留了一些香港文化，例如包兩包紅包，也會用印有姓氏的紅包袋。」儘管已經連續6年在台灣過年，心底也有一絲想念以前在香港過年的氛圍。

就是愛台灣！張啟樂連續6年在台吃年夜飯 升格當爸全說了張啟樂首度以新手爸爸的身份在台灣過年。
（張啟樂提供）

張啟樂也透露，為了妻小今年還是希望留在台灣，「我很喜歡過年期間寧靜的台北市，更重要是因為香港包紅包的習俗跟台灣完全不一樣。」打趣：「香港是已婚人士都要向還沒結婚的發紅包，無論有多熟，未婚人士都會在過年期間爭取機會向身邊認識的已婚人士領紅包，所以我認為過年期間我還是留在台灣比較安全。」

張啟樂這幾天也化身「大廚」負責張羅年菜，小年夜就已經到菜市場準備了一個禮拜的食材，打算整個過年都在家煮自己喜歡吃的菜式，他也有出門走春的規劃，「除夕晚上簡單地跟太太和岳母吃晚餐，我準備年初四到桃園護國宮看看第一屆四驅車國際賽神行盃的舉行。雖然已經很多年沒有玩四驅車，但就趁著過年當作走春和緬懷一番小時候玩四驅車的歡樂時光。」

