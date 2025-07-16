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娛樂 最新消息

前寶塚星級主演瀬奈純、彩乃佳奈美登台！自爆烤鴨吃到想加點卻被拒

日本寶塚歌劇團的星級前月組搭檔瀬奈純（右二）與彩乃佳奈美（左二）首次來台舉辦粉絲見面會。（煌月藝術提供）日本寶塚歌劇團的星級前月組搭檔瀬奈純（右二）與彩乃佳奈美（左二）首次來台舉辦粉絲見面會。（煌月藝術提供）

〔記者許世穎／台北報導〕來自日本寶塚歌劇團的星級前月組搭檔——瀬奈純與彩乃佳奈美，近日首次來台舉辦粉絲見面會，活動選在台北維多麗亞酒店登場，吸引眾多台灣以及專程從日本來台的粉絲共襄盛舉。這也是兩人自退團以來，首次於海外同台演出，話題十足。

曾同屬寶塚月組的瀬奈與彩乃，此番不僅提早抵台大啖美食，更透露抵達首日晚餐就品嚐了北京烤鴨，笑說「竟然吃不夠」，一行人五人就吃掉一整隻，還想再點卻被告知需預約，讓她們印象深刻。

活動現場安排了台灣文化趣味問答、互動對談、擊掌環節等多樣內容，主持人由同樣出身寶塚、曾以藝名「煌月爽矢」活躍的中原由貴擔任，整場以中日雙語進行。表演方面，兩人合唱揭開序幕，各自獻唱代表作後再以合唱收尾，氣氛溫馨熱烈。

彩乃佳奈美（左二）首次來台舉辦粉絲見面會，大讚台灣粉絲熱情。（煌月藝術提供）彩乃佳奈美（左二）首次來台舉辦粉絲見面會，大讚台灣粉絲熱情。（煌月藝術提供）

兩人也分享這趟旅程中的台灣印象。除了烤鴨美食，彩乃還提到第一次喝到金木犀風味的奶茶，覺得很新奇，而附有掛繩的紙杯設計也相當有趣。她們也對台灣人親切熱情的態度印象深刻，特別是參拜寺廟時，遇到當地民眾主動協助拍照並教導參拜方式，讓人感到格外溫暖。

活動最後，抽選出多位粉絲與兩人面對面互動，有人當場哽咽表示「在照顧生病父親的日子裡，是你們的作品支撐了我」，場面溫馨感動。瀬奈純昨也在社群感謝當天到場的台灣粉絲，以及特地從日本參加旅行團前來的粉絲，彩乃則分享：「早就聽說台灣粉絲很熱情，果然一登場就能感受到滿滿的熱忱。」

瀬奈純首次來台舉辦粉絲見面會直呼感動。（煌月藝術提供）瀬奈純首次來台舉辦粉絲見面會直呼感動。（煌月藝術提供）

瀬奈純感性表示，當天一走進會場，大家熱情的歡呼聲、還有特地帶來高舉著的寶塚時代的寫真集、散文集、30週年演唱會的應援棒讓她相當感動，「活動有那麼多人參加，還給了我這麼多笑容…真的很幸福」。她說本來是想帶給大家快樂才來到台灣的，結果到最後，最開心的反而是她自己，從大家身上得到了這輩子都忘不了的幸福。」

主辦單位除了感謝la vie bonbon 林森旗艦店、春心洋行以及NAOKI TAKIZAWA DESIGN對於這次活動的支持，同時加碼宣布，9月將邀請前月組男役美彌瑠璃佳來台舉辦Talk Show，續推寶塚主題企劃。

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