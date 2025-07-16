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晚安小雞再爆惡行 柬埔寨服刑被控寄信嗆聲

晚安小雞去年2月在柬埔寨自導自演「囚虐豬仔」遭柬國當局逮捕，目前仍在該國服刑。（翻攝自臉書）晚安小雞去年2月在柬埔寨自導自演「囚虐豬仔」遭柬國當局逮捕，目前仍在該國服刑。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「晚安小雞」去年2月在柬埔寨自導自演「囚虐豬仔」遭柬國當局逮捕並被判處2年刑期，目前他和同伴阿鬧已服刑1年半，近期卻爆出與保健品業者金錢糾紛。

晚安小雞臉書粉專上個月公開他手寫信，內容透露這些日子都沒有寫信是因為忙著「改造自己」，同時結交許多新朋友，當對方詢問過去工作內容，他開玩笑說是探險，「跑進沒人住的房子直播、洗澡、撿紅包」，沒想到被反問，「那你現在在柬埔寨坐牢，算是工作嗎？」他則幽默回應，「當然！別人荒野求生3個月，我直接來個坐牢2年」，不過他也崩潰大喊，「我錯了！快讓我回家吧！」

《CTWANT》報導，有生技公司負責人出面指控某公司前年跟她進了市值約2、3千萬各式保健食品，原計畫轉售給直播主銷售，不料去年2月爆出晚安小雞遭逮，販售計畫也變故，貨源滯銷衍伸後續無法還款問題。

該負責人指控人在獄裡的晚安小雞竟還寄信給她，信中寫著：「我連一毛都不可能給妳。」甚至揶揄對方「老人癡呆，忘記回家的路」，行徑惡劣，負責人氣憤說：「倒我1250萬帳還公然對我叫囂，無法想像人性有多險惡。」並說自己賣了房子，公司快倒，呼籲其他業者提高警覺勿成為下個受害者。

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