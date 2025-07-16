黑面教出學霸！帥兒高師大博士畢業「父子溫馨同框」

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深藝人「黑面」近日驕傲宣布愛子順利從國立高雄師範大學博士班畢業，正式領取哲學博士學位證書，他罕見曬出與大兒子的溫馨合影，不只父子同框溫馨破表，還化身「最暖爸爸」穿上博士服搞笑合影，喜訊讓網友們大感動容驚訝「黑面大仔真是教得好！」、「太感動，原來搞笑藝人背後是超硬學霸家長！」

黑面（左）帥兒自高雄師範大學博士班畢業。（翻攝自臉書）

黑面昨（15日）釋出愛子手捧花束、戴上方帽，一身博士袍笑容燦爛，他也搞笑換上同款博士袍開心比讚，父子倆罕見以「學霸造型」入鏡，溫馨又有趣。此外，黑面更難掩興奮表示「恭喜大兒子林俊毅老師！高師大博士畢業！請大家多多支持！」語氣滿是感動與自豪。

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據悉，黑面的愛子林俊毅畢業於高雄師範大學科技與工程學院工業科技教育學系博士班，學術實力不容小覷。然而，黑面雖向來以喜劇形象活躍螢光幕，不過此次格外真情流露，全程陪伴見證兒子人生重要時刻，有網友感動表示「黑面大仔真是教得好！」、「老爸娛樂圈闖江湖，兒子學界拿博士，各自一片天！」對此，黑面則謙虛回應「兒子自己努力的啦！」

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