古力娜扎從小正到大 高中太美慘遭霸凌「走過就被瞪」

在《風起西州》中，古力娜扎招長公主忌妒，給她出許多難題。（緯來戲劇台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕古力娜扎在古裝劇《風起西州》中與許魏洲飾演一對新婚夫妻，但因為家產龐大，被長公主覬覦，對他們不安好心眼，表面上像是幫她卻處處設陷阱，還好娜扎運用智慧一一擊破防線。古力娜扎在訪問中說以前念書時被學姊討厭，看她經過都狠瞪她，被長公主欺負的戲碼，讓她憶起當時可怕的感覺。

回想當時狀況，她記憶猶新，提到高中念書時招忌，每次學姊看她時總用瞪的，讓她心生畏懼，想說大學時換個環境發展，以後不會見面也就罷了。說起這段往事，古力娜扎說她的好朋友不多，大概只有三個，這期間很多人想跟她做朋友，但都覺得她有距離感；其實過往的經驗也讓她害怕，所以她閒暇時其實都是宅在家裡不想出門，能在家追劇就感覺很幸福。

請繼續往下閱讀...

許魏洲（左）與古力娜扎在《風起西州》感情彌堅。（緯來戲劇台提供）

古力娜扎的高顏值也讓父母對她有所期望，以前希望她能有個好工作，壓根沒想到她會當演員；古力娜扎小時候是爺爺、奶奶帶大的，家裡講維吾爾語，因此她一句漢語都不會說，媽媽就幫她轉去私立貴族住宿學校，付了超昂貴學費，就是希望她能把漢語學好，但進學校後，卻感覺她像「弱智」；原本她母親想放棄，還好學校說兩個月把她教會漢語，果真，她兩個月後漢語明顯提升，當時欺負她的人，都只能對她另眼相看了。

許魏洲（左）與古力娜扎在《風起西州》中有許多親親場面。（緯來戲劇台提供）

此外，古力娜扎在《風起西州》中飾演許魏洲的妻子，兩人突破重圍在一起，古力娜扎在劇中的設定其實是許魏洲的再娶妻子，因為元配過世，古力娜扎是個大器主母，還帶著老公去祭拜「姐姐」。排練這段戲時，古力娜扎說「下次我們再一起來看妳」，許魏洲故意回「我自己不能來嗎」，古力娜扎打趣說：「你自己來，我就殺死你！」戲外互動有趣。

《風起西州》週一至五晚間10至12點在緯來戲劇43頻道播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法