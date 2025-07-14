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娛樂 最新消息

《A面：我的一天》導演自曝片中剪髮戲藏BUG 靠張作驥這句話修順

〔記者黃政嘉／桃園報導〕導演温景輝將印度華僑媽媽的故事改編成電影短片《A面：我的一天》，連奪2024金馬獎最佳劇情短片、2025台北電影節最佳短片，今在中壢光影電影館辦特映會，温景輝在QA時間，自曝片中一幕剪頭髮的戲份，一度遇到連戲困難，後來想起張作驥提過「讓演員講出來就不是錯」的指引，讓他順勢修順劇本。

導演温景輝《A面：我的一天》連奪金馬獎、台北電影節最佳短片。（記者黃政嘉攝）導演温景輝《A面：我的一天》連奪金馬獎、台北電影節最佳短片。（記者黃政嘉攝）

温景輝說，電影對他來說是個娛樂的東西，他愛拍片、電影，但不會讀書，怎樣都考不上電影相關系所，就用工作的方式進入電影，當張作驥的助理，「我整個拍片的人生經歷，只跟過張作驥，沒去過其他劇組，張作驥拍什麼，就跟著他拍什麼，他缺什麼，我就去做什麼。」

温景輝說，跟張作驥學電影，影響他很大，以這片為例，因為很想把小時候在家裡剪頭髮那一幕拍下來，那是他小時候的住所，但拍這幕有困難度，因若真把頭髮剪掉，會出現連戲困難，因有些戲份是排在剪髮後拍，有些則是剪髮前拍，剪掉就不能補拍，且短、長髮都拍的話，得花2天時間，增加劇組很多成本。

桃園市文化局今在中壢光影電影館辦《A面：我的一天》特映會。（記者黃政嘉攝）桃園市文化局今在中壢光影電影館辦《A面：我的一天》特映會。（記者黃政嘉攝）

他想到張作驥說過「在影片中，如果有錯，有BUG的東西，你讓演員講出來，這樣就不是錯。」所以他設計演員張寗剪蔡承桓的頭髮時，其實張寗真的一刀都沒剪，雖然有點聲音，但頭髮完全沒動，但這的確是BUG，所以再改劇本，讓蔡承桓講「誒，這頭髮有剪跟沒剪一樣。」它就不是BUG了。

温景輝說，他小時候真的有一份「我的一天」暑假作業影片沒做，媽媽陪他在晚上重新演一遍，叫他起床、刷牙，蠻有趣的，便以這出發，更之前他也拍了爸爸的短片。

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