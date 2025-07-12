五月天很懂喔！講「來都來了」笑翻4萬人 團長口誤被虧想GD

五月天大巨蛋最終場雖然有點不捨，但還是有很多趣味對話。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（12日）晚舉行「回到那一天」大巨蛋最終場演唱會，笑梗連連，近期網路熱門討論話「來都來了」出現好幾次，笑翻全場4萬粉絲。

今晚是五月天大巨蛋最終場，原本是充滿不捨情緒，卻因團員在台上屢屢提到熱門的「來都來了」，一再逗笑歌迷。事件起因是中國南京一名偽娘網紅「紅姐」在網路上成功誘騙眾多男子發生性關係，有人到場後識破他不是女生，但基於「來都來了」的心態，仍與「紅姐」發生關係，其中一名受害混血肌肉男，更因影片中一句「來都來了」爆紅。

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瑪莎今晚多次搞笑提到「來都來了」熱門話題。（相信音樂提供）

五月天團長怪獸今晚在台上口誤喊出：「小巨蛋的朋友」，瑪莎虧他：「我知道你很想去小巨蛋GD那邊。」後來怪獸談到：「後面節目太精彩，我怕沒辦法講感性話。」阿信說：「那你可以講性感話。」怪獸當下立刻脫外套，歌迷尖叫。瑪莎則笑說：「這兩天最性感的話是『來都來了！』全場大笑，顯然瑪莎也注意到「紅姐」新聞。

瑪莎玩上癮，之後阿信介紹到「搖滾唱片行」只賣五月天CD時，瑪莎要介紹螢光棒時又說了一次：「是的，來都來了！」再次逗笑全場歌迷。

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