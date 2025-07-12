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娛樂 最新消息

周思齊重回大巨蛋唱《倔強》催淚 五月天出難題也考不倒原因曝光

五月天再次與周思齊（左三）同台合唱。（相信音樂提供）五月天再次與周思齊（左三）同台合唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（12日）晚將在大巨蛋舉辦最終場演唱會，演出場場有驚喜，昨晚已引退的中信兄弟周思齊重返大巨蛋，合唱《倔強》很催淚，但周思齊也不會被五月天臨時出的考題而難倒，因為他也是個超級「五迷」。

昨晚演唱會上，五月天透過時光機帶領全場4萬粉絲回到「The Last Together 周思齊引退」主題週的那一夜，周思齊緩緩從本壘板走出，五月天與他合唱周思齊應援版的《倔強》，場面真摯催淚，全場再次重溫動人的回憶，另外五月天加碼與周思齊合唱《心中無別人》，也成為昨晚最大彩蛋，全場嗨翻。一下台後，周思齊透露：「原本叫我來看演唱會，後來叫我上台，還好我都會唱。」五月天臨時出的考題也難不倒他，周思齊說，因為這些都是他平常必聽的五月天歌單。

去年9月21日中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週活動，賽後找來五月天演出，共同締造了大巨蛋首次滿座的紀錄，當時本就熱愛棒球的五月天首次在大巨蛋表演，與球迷全場大合唱《OAOA》、《離開地球表面》等嗨歌，球迷至今難忘。

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