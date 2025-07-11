黃豪平撿到死亡筆記本？ 竟有「超毛」未來事項 網瘋狂討論

藝人黃豪平撿到一本筆記本，想尋找失主，卻引發網友討論。（記者潘少棠攝））

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人黃豪平昨日在臉書上po文表示，在南港火車站撿到一本筆記本，並在臉書中發布想尋找遺失者，然而大批網友湧入臉書紛紛討論該筆記本「有點怪怪的」，整棟討論樓越來越歪，紛紛質疑他是不是撿到了「死亡筆記本」。

黃豪平日前在南港火車站美食街撿到一本筆記本，並且在臉書po文「找到的機會不大，但想碰碰運氣，我在南港火車站的地下美食街拾獲此筆記，出於尋找聯絡方式的想法翻閱後找不到電話，但感覺對當事人應該是很重要的筆記，請失主或知道可能是誰的筆記本的人跟我聯繫，並告知7/11你所寫下的人名是誰，方便我辨識失主，今天我晚上離開前會交給最近的派出所。」他並開玩笑寫下「Btw碰觸筆記到現在還沒出現死神跟在我的身後請大家不要擔心。」但心細網友一句「但今天才7/10，會不會是未來的筆記本」詢問掀起討論熱潮，黃豪平嚇一大跳加入討論「靠X 真的欸 但他確實寫了一個人名在7/11旁邊」

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黃豪平撿到的「I m Okay」筆記本。（翻攝自黃豪平臉書）

網友紛紛表示「好毛喔」，也有人說「看來是歐K的筆記本」、有網友詢問「這封面超常見的，可能的話，講一點特徵」黃豪平則回覆裡面有很多日期跟人名在日期旁邊（越來越像死亡筆記本）看起來很像會議筆記。黃豪平也在留言區說明「會想要找到失主是因為感覺上是一個從四月開始做的訪談或會議紀錄，對象是各科技公司的主管級人物，我覺得不是科技線記者就是相關產業內部人士，而且是我的話不會想弄丟，希望能飄出去讓需要的人看見」，另有網友詢問「被寫下的人一切會很順利嗎？可以幫寫我的名字上去嗎」，黃豪平則搞笑回應「剛剛有試圖寫自己名字了 鼻子過敏好像好了」

後續許多網友紛紛認出該筆記本是電影「鬼才之道」裡女主角王淨用的「正能量筆記本」，發現這本「I m Okay」竟是鬼才同款筆記，才說「怪不得看起來這麼熟」，「我也有這本筆記本耶」，但也有人說明「確實是死亡筆記本。因為電影裡使用筆記的角色確實死掉了」。甚至更有名字真的叫做歐k的人留言表示「沒事的，everything's gonna be okay. 所有事情最後都是ok的」，後續黃豪平也更新該已轉交高鐵台鐵南港站建築內的派出所。

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