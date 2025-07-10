80歲楊麗花「GD風指甲」領獎 超閃鑽飾驚人行頭曝光

楊麗花上台致詞時心情很緊張。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕80歲的「歌仔戲國寶」楊麗花獲頒第44屆行政院文化獎，今（10日）親赴北市中山堂領獎章，她盛裝出席，配上閃亮鑽飾，精神奕奕，還秀出自己親手擦的紅、綠、銀白GD風的指甲，少女心滿滿。她感性說：「今天開心到講話都快講不出來，爬樓梯爬得來不及喘氣。」自曝兩個月前做健康檢查一切正常，三高不高、沒紅字，唯一的小毛病是「比較容易喘」。

楊麗花（右）展示手上的首飾，左為陳亞蘭。（記者陳奕全攝）

楊麗花坦言，上台致詞時，心情很緊張，「因為要講的話都很重要，又要講台語，很怕沒講到」，她自嘲不喜歡在大眾面前說話，一旁的陳亞蘭打圓場說：「她喜歡跟大家打成一片啦，但剛剛在台上孤軍奮戰又很緊張。」

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楊麗花表示「歌仔戲有觀眾，就永遠不會老」。（記者陳奕全攝）

楊麗花談到，她20幾歲就上了電視，當時是歌仔戲快沒舞台的時候，所以獲頒行政院文化獎，讓她直喊：「這面獎牌真的很值得安慰。」她也語重心長呼籲：「歌仔戲是好的教育，電視應該要播出，我楊麗花會老，但是歌仔戲有觀眾，就永遠不會老。」

除了親自領獎，楊麗花也透露，6月與愛徒陳亞蘭、紀麗如等好友赴英國、法國旅遊十多天，笑說：「我年紀最大，本來走第一個，走到最後變成最後一個。去英國鄉下看古堡，很乾淨又清楚，我滿喜歡的。」相較年輕時走馬看花，這趟行程較為悠閒。至於戰利品，陳亞蘭笑說：「她都在睡覺，沒買東西。」楊麗花也稱，此趟沒買什麼，主要是文化考察，看音樂劇、逛古堡，「最辛苦就是坐飛機十幾個小時」。

楊麗花今天的造型引起關注。（記者陳奕全攝）

楊麗花今天的造型也引起關注，身上閃亮亮的項鍊與耳環相當吸睛，被問哪一樣最貴，她打趣說：「都假的啦！」不忘強調：「這些都很便宜，喜歡就買」，但整體氣場十足，她主動秀出自己擦的指甲，大方讓媒體拍照。陳亞蘭在旁笑說：「她的衣服多到，大概可以領一百個獎都穿不完。」

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