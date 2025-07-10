台灣「國際名導」拍成紀錄片有望？《民主，練習中》導演給解答

紀錄片《民主，練習中》導演楊正欣專訪。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／專訪〕導演楊正欣拍紀錄片《民主，練習中》找來「柏林影展」最佳導演林正盛監製，楊正欣表示，念大學時，就受林正盛拍的紀錄片啟發，她發下豪語，總有一天要拍林正盛導演的紀錄片，笑說「持續找到打動他的開關。」

66歲的導演林正盛2001年以《愛你愛我》榮獲柏林影展最佳導演銀熊獎，2003年推出新作《魯賓遜漂流記》入圍第56屆坎城影展「一種注目」單元，其實他早期的紀錄片同樣精彩動人，讓楊正欣種下「想拍紀錄片」的念頭。

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楊正欣說，「念大學時就看林導的《老周老汪阿海和他的四個工人》、《阿峰阿燕的孔雀》等，當時跑社團時看這些電影，啟蒙我想拍紀錄片的念頭」，她表示林正盛其實是個故事很多的人，未來有機會挖掘他更多東西。

紀錄片《民主，練習中》導演楊正欣專訪。（記者陳奕全攝）

事實上，在拍《民主，練習中》時，楊正欣坦言和林正盛會為了影片走向起爭執，包括影片一開始主角阿賢是否要用自介方式展開，都讓兩人討論再三，最後楊正欣妥協，笑說「看了幾遍，發現他（林正盛）的方式果然比較好，告訴我們還是要聽長輩的。」

《民主，練習中》講述3位懷抱理想的年輕人返鄉參政故事，楊正欣坦言希望上映時間能撐久一點，但面臨即將大罷免投票，很難做包場，表示會有賄選之嫌，於是只能避開，直說紀錄片是送給台灣人民的一堂公民課，希望大家都能來欣賞。《民主，練習中》在台上映中。

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