自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

11月中旬最強4生肖出列 貴人運、財運同步上升

剛過立冬，歲月、節氣正在交替轉換，整體能量也悄悄變動。（資料照，記者李容萍攝）剛過立冬，歲月、節氣正在交替轉換，整體能量也悄悄變動。（資料照，記者李容萍攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕剛過立冬，歲月、節氣正在交替轉換，整體能量也悄悄變動。目前財星與吉曜交會，代表新契機以及轉運的機會來臨。11月中旬有4生肖運勢旺，事業發展順遂、貴人運與財運同步上升，若能把握時機，可在下半年迎來巔峰。

☺生肖龍

11月中旬屬龍者運勢強近，貴星「金匱」入命，代表財運和機會同時降臨。倘若覺得自己的財懷尚未被看見，這期間會迎來轉機，事業也有突破，職場上也有可能接觸到重要的項目。屬龍者只要穩健發揮實力，不要太在乎、努力過頭，自然而然會有加薪和升職的機會。創業者也可以考慮趁著這段期間拓展事業版圖，市場需求會變得旺盛，從而帶動金錢上的回報。除此之外，屬龍的人也會因為家庭和諧、親情融洽，能夠心無旁鶩的努力衝刺事業，整體運勢十分順遂。

☺生肖虎

屬虎者本月運勢明顯上升，特別中旬期間，個人魅力和領導能力會特別突出，容易吸引人想和你合作，帶來財運。無論創業或者身處於職場，都能夠得到貴人賞識與信任，事業穩健向前。這期間屬虎者偏財運也看俏，不妨考慮適度投資，或許會有意外之喜。雖然運勢很旺，但是屬虎者應該更注意保持低調與謙遜，千萬不要鋒芒太露，才能讓好運綿綿常常，持續增長。

☺生肖兔

屬兔者在11月中旬迎來人緣與貴人運雙旺的時期。屬兔的人性格柔和親切，在職場上或者社交場合可以備受信任與青睞。這段期間屬兔者容易認識具備影響力的合作夥伴，這也是屬兔者的貴人。貴人能在關鍵時刻伸出援手，引薦屬兔者重要機會，帶來實質的財富增加。除了柔和親切之外，屬兔的人心思也比較細膩，也格外善於觀察與分析，能夠在市場波動中精準掌握方向，利投資理財。

☺生肖馬

屬馬者11月中旬的運勢可說「穩步上揚」，尤其在事業與人際關係方面格外顯著。工作部分，屬兔者可以得到上司信任或者合作夥伴的支持，等於除了自身努力之外還有外力相助。另外，對個人而言，個人魅力也會提升，從而讓屬兔者提出的意見和決策更受到高層重視。這期間非常適合進行職場進修、創業擴展、投資合作。感情與家庭生活和諧，整體氣氛感覺非常舒服，可奠定日後事業發展穩定基礎。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中