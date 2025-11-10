自由電子報
娛樂 最新消息

辛龍痛失劉真後隱居5年 親回「國外結婚真相」

「國標女王」劉真（右）於2020年3月離世，留下丈夫辛龍（左）與年幼女兒。（資料照，記者陳奕全攝）「國標女王」劉真（右）於2020年3月離世，留下丈夫辛龍（左）與年幼女兒。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「國標女王」劉真於2020年3月離世，留下丈夫辛龍與年幼女兒。自愛妻過世後，辛龍幾乎淡出螢光幕，長達5年未公開現身。近日他現身飛碟電台《夜光家族》專訪，坦言這段期間都在創作與陪伴女兒，如今女兒已升上四年級，他決定重新出發，以音樂作品回歸舞台。

辛龍表示，這些年他雖未現身，但仍與圈內朋友聯繫，並持續創作音樂，透露已簽下新經紀公司，午夜將發表兩首新歌〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，MV預計月中上架。他說：「這幾年我選擇低調，現在是時候讓大家聽見我的心聲。」

對於外界盛傳他「出國結婚」、「未陪劉真開刀」等謠言，辛龍語氣無奈地澄清：「實在太誇張！我護照放在那裡都沒動，跟誰結婚？我不懂為什麼總有人捏造故事。」他強調，自己是重感情也重名聲的人，從未做出那些被指控的事。

辛龍感性表示，過去幾年不論心情多沉重，仍盡力當個稱職的父親：「一邊創作、一邊陪伴女兒成長，這些年真的不容易。」他希望外界能用作品重新認識他，也強調：「沒做的事就不怕被說，真相會說話。」

