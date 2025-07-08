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潤娥成「典禮活招牌」 4搭全炫茂主持青龍系列大獎

全炫茂（左）、潤娥4度主持青龍系列大獎頒獎典禮。（翻攝自Naver）全炫茂（左）、潤娥4度主持青龍系列大獎頒獎典禮。（翻攝自Naver）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕「少女時代」潤娥演戲、主持都受好評，今（8）韓媒報導，她和名主持全炫茂將4度合作，擔任青龍系列大獎主持人，彷彿典禮活招牌；本屆頒獎典禮將於7月18日於仁川Paradise City舉行，由KBS2直播。

全炫茂和潤娥自2022年擔任首任MC以來，連續4年搭檔，韓媒讚賞兩人以自然流暢的主持風格，點亮頒獎典禮，為典禮增添光彩。

早就活躍於各大節目的全炫茂表示：「在串流影集成為引領韓國文化主力的今天，很榮幸每年都能主持青龍系列大獎。」潤娥也稱，「青龍系列大獎總讓我興奮不已，能擔任主持人更是意義非凡，我深感榮幸。」

IU（左）、朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》入圍青龍系列大獎6項提名。（翻攝自Netflix）IU（左）、朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》入圍青龍系列大獎6項提名。（翻攝自Netflix）

今年戲劇入圍名單中，IU、朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》獲最佳作品、男女主角、男女配角、新人男演員共6獎提名最風光，《外傷重症中心》入圍最佳作品、男主角、男配角，男女新人獎共5項緊追在後。

第4屆青龍系列大獎評選範圍包括2024年6月1日至2025年5月31日期間，在韓國及海外串流平台公開的電視劇與綜藝節目，入圍作品得先經過官網投票，後由體育朝鮮娛樂記者評選及專家團隊問卷調查後選出。

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