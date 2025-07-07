英女王伊莉莎白二世早不爽梅根 生前嘆：結婚是災難

已故英女王伊莉莎白二世（左）與英國劍橋王子路易。（法新社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）近日生前私語曝光，她的表妹爆料：女王在2022年過世前1個月曾經針對哈利與梅根的婚姻做出批評，並說兩人結婚根本是一場災難。除此之外，女王對梅根印象非常惡劣，甚至以「邪惡」形容她。

已故英女王伊莉莎白二世認為梅根（圖）是個心機女。（美聯社）

英國哈利王子與梅根脫離英國王室超過5年，目前與一雙兒女定居美國加州。根據《每日郵報》報導，往事傳記作家莎莉貝戴爾史密斯（Sally Bedell Smith）在專欄中引述了女王表妹伊莉莎白安森（Lady Elizabeth Anson）所言，透露女王早就對梅根非常有意見，認為她表面上看起來既聰明又有魅力，其實根本是個「心機女」，女王也認為梅根與哈利的關係，是梅根一手精心策畫的結果。

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哈利（圖）為了跟梅根結婚，曾對已故英女王伊莉莎白二世做出無禮言行。（路透）

2018年哈利與梅根籌備婚禮期間，梅根就曾拒絕告知女王婚紗細節，傷了女王的心。哈利跟女王討論婚禮安排時亦曾做出「十分無禮」的言行，且時間長達10分鐘，讓女王傷透了心，表示：「我從沒見過哈利這麼不尊重我」。另外，哈利未經許可就邀請坎特伯里大主教主持婚禮這件事，也讓女王極度不滿，因為宗教事務應由溫莎教區長處理，哈利這麼做直接違反王室慣例。

對於梅根，女王一點好印象都沒有，她認為梅根的控制欲很重又喜歡違規，就連王室內部人員都指梅根在英國期間，對王室員工、溫莎城堡園丁沒禮貌。園丁甚至跑到女王面前告狀，氣得女王把梅根教來訓斥一頓，並希望她尊重他人。

哈利（右）與梅根未經女王許可就為愛女取名「莉莉貝」，而這正是女王乳名。（法新社）

梅根2021年在美國誕下女兒，使用女王乳名給女兒取名為「莉莉貝」（Lilibet），還聲稱是「向女王致敬」。這點讓女王也很不滿，她曾私下對助手表示「我什麼都沒有，只有這個名字，現在她們也要拿走了」。

英國《BBC》更曾經報導，哈利與梅根未經女王許可就註冊了「Lilibet Diana」網域名稱，哈利否認此事，並向《BBC》發律師函喊告，但白金漢宮至今仍未曾替哈利的說法背書。

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