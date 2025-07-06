交往天后有代價！泰勒絲球星男友招了 再也不能在草地XX

泰勒絲人氣高，一舉一動都受矚目。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕西洋天后泰勒絲和NFL球星男友崔維斯凱爾西感情穩定，期間甚至有傳言兩人秘婚，但應該是誤傳，最近崔維斯上節目受訪則談到，自從和泰勒絲交往後，有些事他再也不能做了，內容相當搞笑。

泰勒絲男友到《Bussin' With the Boys》節目受訪，透露與泰勒絲約會之後，他不得不放棄的一件事就是：在高爾夫球場上尿尿。崔維斯笑說：「我正在打高爾夫球，突然，樹叢裡出現了一個拿著相機的傢伙。」他接著說：「我當時就想，喔，該死！我現在得去趟廁所，我不能就這麼跑到球場草地尿尿了。」⁠

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泰勒絲男友崔維斯凱爾西受訪談到常被狗仔跟拍。（翻攝自IG）

⁠崔維斯和泰勒絲在一起兩年了，因為女友的高人氣，現在他也已經習慣外出約會被狗仔隊追拍，同時，他過去在戶外隨便「方便」的日子也已經結束了，崔維斯笑說：「我只是不想我的『肉體』出現在《Page Six》（紐約時報娛樂版），你懂我的意思吧！」只能說每一段美好的感情都需要妥協，崔維斯再也不能隨便尿尿了。

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