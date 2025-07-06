他錯過台語歌王！楊大正遭揭私下真面目

〔記者陽昕翰／台北報導〕從《大嘻哈時代2》出身的饒舌歌手馬克SAVAGE.M，今年以專輯《海口》入圍第36屆金曲獎最佳台語男歌手，雖然最終未能抱回歌王，他展現男子漢氣魄，樂觀表示：「沒得獎的心情就像《愛拚才會贏》歌詞寫的，三分天註定，七分靠打拚，愛拚才會贏！繼續做該做的事，繼續努力！」

楊大正將擔任嘉賓。（藝比呀呀有限公司提供）

馬克將於7月18日在南港SUB舉辦出道後首場「海派大帝國」演唱會，正式啟動Live征途。這場演唱會將由製作人Shawn擔任音樂總監，Shawn曾參與J.Sheon、頑童、葛西瓦等知名藝人作品製作，兩人多年音樂情誼將在台上合體呈現。馬克更力邀好友FRαNKIE阿法、精總、阿跨面都將共襄盛舉。

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馬克與好友阿跨面。。（藝比呀呀有限公司提供）

令人驚喜的是，這次與馬克合作歌曲《無名英雄》的滅火器主唱楊大正，也將助陣帶來現場演出。馬克感性表示：「近年認識大正哥後，受到他很多照顧與鼓勵，我們還常一起打高爾夫，這次每一位嘉賓都是二話不說就答應，真的非常感謝！」馬克的專輯主打歌《無路用的人》MV也將突破百萬點閱，他力邀歌迷買票進入「海派大帝國」，一起唱歌、跳舞、嗨翻天。

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