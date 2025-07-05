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劉品言胸前透氣辣翻北影 連晨翔「幫買胸貼」實況全拍下

連晨翔幫劉品言買胸貼，初體驗讓他有些不知所措。（翻攝自IG）連晨翔幫劉品言買胸貼，初體驗讓他有些不知所措。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕劉品言上月初公開與連晨翔的婚訊，今（5）挺著孕肚出席台北電影節，一身透視中空裝火辣登場，笑稱孕婦蠻怕熱的，所以走透氣風格。而老公連晨翔也拍片記錄下自己幫買胸貼的初體驗，另類隔空放閃。

雙喜臨門的劉品言擔任今年北影主持人，一身透視中空裝火辣登場。（記者王文麟攝）雙喜臨門的劉品言擔任今年北影主持人，一身透視中空裝火辣登場。（記者王文麟攝）

劉品言穿上黑色長洋裝，網紗從脖子一路開到肚臍，大尺度選擇，一現身令現場媒體驚呼不已。劉品言坦言沒問過老公連晨翔，只有團隊率先知道，希望給大家一個大驚喜，她透露老公今天早上有加油鼓勵，「我好像比以前更緊張。」

連晨翔稍早在社群表示，「北影典禮即將登場！為主持人出點力是應該的，人生第一次我可以的」，他口中的初體驗正是幫忙買「胸貼」，影片中他走進生活百貨，對著鏡頭有些羞澀說：「今天的任務是幫我老婆買胸貼，她的北影主持要用的。」連晨翔坦言自己對女性用品沒概念，對此感到緊張，不斷喃喃自語：「胸貼、胸貼、胸貼」影片便中斷。網友看了不禁笑，「找不到可以買OK蹦，但回去應該會被言言殺」、「好男人代表」、「新好男人是你吧」。

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