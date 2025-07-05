温昇豪壓車耍帥慘「犁田」 骨裂拄拐杖2月：越老越怕摔

温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪今（5日）以Honda品牌好友身分現身重機展，透露18歲愛玩改裝車，還曾因為耍帥騎快車、壓車，不慎「犁田」慘摔，導致右腳踝骨裂，拄拐杖2個月，笑喊現在重機反而騎得慢，自嘲：「越老越怕摔。」

温昇豪自曝沒有車友，笑說：「因為我技術不好，怕摔。」每當回南部，他會和爸爸、哥哥一起騎重機，「南部車比較少，在台北我反而沒在騎，尤其山路我不敢騎，我覺得是我個人問題，我以前摔車很多次，現在重機反而騎很慢，還被普通機車超過」。

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温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）

温昇豪目前擁有5輛重機，最貴一台市價約130萬元，認為重機對他而言不只是單純的愛好，而是與爸爸、哥哥之間最重要的共同話題。15年前父親60歲生日時，他送了一輛重機當作生日禮物，圓了父親年輕時的夢想，「我很開心，在爸爸60歲時，送他一個從小就很想要的東西」。

温昇豪談到，長大後和哥哥各組家庭，也有各自的煩惱，「父親也不會再教我什麼大道理，但重機成了把我們三個男人扣在一起的話題」，他透露哥哥在南部老家車庫設計了「重機海報牆」，「聊天時還會聊在羅馬騎偉士牌、在日本騎Honda，雖然是重複的話題，但這就是父子之間重要的橋樑。」至於老婆是否會反對他買重機？温昇豪笑說：「她不會勸阻，他不管的。」

温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）

温昇豪現身展區與車迷互動，並親自參與新車揭幕笑說：「小時候受電影《天若有情》﹑《烈火戰車》影響超深，當時只能騎150cc，還會偷偷改車改到像重機一樣，今天來看到這麼多車，就像看到童年夢想實現一樣開心！」

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