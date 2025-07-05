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娛樂 電視

張菲媳全家飛日本被問爆！翁馨儀不怕末日預言「願世界和平」

〔記者邱奕欽／台北報導〕翁馨儀2013年閃嫁張菲次子張少懷後，育有一雙子女，婚後也樂於分享一家四口的幸福生活，展現溫柔媳婦與媽媽形象，熱愛赴日本旅遊的他們更已在東京置產；不過，針對7月5日世界末日預言可能發生在日本的說法，翁馨儀坦言確實被問了許多次，但依舊決定出發並選擇山梨縣的古民家遠離塵囂，保持心情平穩。

張菲媳婦翁馨儀無畏末日預言，與丈夫張少懷及子女共赴日本旅遊。（組合照，翻攝自IG）張菲媳婦翁馨儀無畏末日預言，與丈夫張少懷及子女共赴日本旅遊。（組合照，翻攝自IG）

翁馨儀昨（4日）晚間透過社群坦言，訂機票時沒有想到任何災難或末日預言，但陸續被朋友問到好幾次，難免也會被影響，她直言「平常已經夠焦慮了，不想連未來都焦慮，但不被影響很難。」最後還是選擇旅行，並前往山梨縣，入住一棟百年歷史的古民家，與鬧區隔絕、村裡連便利店都沒有，享受慢步調的恬靜生活。

 「遠離城市紛擾，連時間都慢了下來，就這樣簡簡單單的過著非常安靜的一天。」翁馨儀對這趟旅程十分滿意，梗形容在古民家感覺像穿越時空，能讓繁忙生活按下暫停鍵。對於所謂7月5日的末日傳言，翁馨儀也淡定祝福，「願無災無難，願世界和平，希望一覺睡醒還是一如往常。」網友及粉絲們也暖心給予鼓勵，祝福一家人平安快樂。

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