J小姐再爆「孫鵬買房給緋聞女星、妻氣到輕生」 狄鶯喊告到底

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫安佐日前被一名自稱是其女友的「J小姐」爆料慣性出軌，還將孫家家醜公諸於世，針對種種指控，孫安佐昨（27）晚攜正牌女友傑尼醬拍片澄清。豈料，J小姐的炮火未歇，今持續揭露，孫鵬曾為緋聞女友林筱薇買房，讓狄鶯氣到輕生。對此，狄鶯怒喊：「我會告到底！」

J小姐持續揭孫家家醜，狄鶯怒喊告。（翻攝自臉書）

J小姐近日不斷爆料孫家內幕，孫安佐經紀人重讀天月認為，她的身分就是孫安佐前女友阿乃，不過，阿乃今天在IG回應此事，「我覺得要怎麼抹黑都沒關係，但請不要穿我的衣服來拍澄清影片」，撇清自己是幕後黑手。

事件持續延燒，J小姐今再向媒體透露，孫鵬愛林筱薇無法自拔，甚至買房準備與女方同居，沒想到後續無法脫手，改成套房出租，導致家用錢財被卡死，狄鶯對此耿耿於懷，只要喝醉都會重提此事。她進一步說，狄鶯和孫鵬的婚姻早有裂痕，兩人感情低迷時，狄鶯竟在家中輕生，所幸孫安佐及時叫救護車搶救，才避免憾事發生。

針對J小姐的爆料，據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯表示，「不會影響我的家庭，也不可能讓她得逞，我會告到底！」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

