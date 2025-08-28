晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

J小姐再爆「孫鵬買房給緋聞女星、妻氣到輕生」 狄鶯喊告到底

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫安佐日前被一名自稱是其女友的「J小姐」爆料慣性出軌，還將孫家家醜公諸於世，針對種種指控，孫安佐昨（27）晚攜正牌女友傑尼醬拍片澄清。豈料，J小姐的炮火未歇，今持續揭露，孫鵬曾為緋聞女友林筱薇買房，讓狄鶯氣到輕生。對此，狄鶯怒喊：「我會告到底！

J小姐持續揭孫家家醜，狄鶯怒喊告。（翻攝自臉書）J小姐持續揭孫家家醜，狄鶯怒喊告。（翻攝自臉書）

J小姐近日不斷爆料孫家內幕，孫安佐經紀人重讀天月認為，她的身分就是孫安佐前女友阿乃，不過，阿乃今天在IG回應此事，「我覺得要怎麼抹黑都沒關係，但請不要穿我的衣服來拍澄清影片」，撇清自己是幕後黑手。

事件持續延燒，J小姐今再向媒體透露，孫鵬愛林筱薇無法自拔，甚至買房準備與女方同居，沒想到後續無法脫手，改成套房出租，導致家用錢財被卡死，狄鶯對此耿耿於懷，只要喝醉都會重提此事。她進一步說，狄鶯和孫鵬的婚姻早有裂痕，兩人感情低迷時，狄鶯竟在家中輕生，所幸孫安佐及時叫救護車搶救，才避免憾事發生。

針對J小姐的爆料，據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯表示，「不會影響我的家庭，也不可能讓她得逞，我會告到底！」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中