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娛樂 最新消息

回憶殺！《頭文字D 》20年 藤原拓海、高橋涼介重逢了

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔20年，電影《頭文字D》的主角藤原拓海和高橋涼介重逢了，網友滿滿回憶殺， 直呼太帥、太感動。

周杰倫（右）和陳冠希同框，勾起影迷很多回憶。（翻攝自IG）周杰倫（右）和陳冠希同框，勾起影迷很多回憶。（翻攝自IG）

「周董」周杰倫4日晚上在社群分享他和陳冠希合照，20 年前兩人一起演出電影《頭文字D》，如今都已當爸爸了。周董發文還附上設計對白：

高橋涼介：「要加入我的車隊嗎？」

藤原拓海：「好啊！」

高橋涼介：「你先微信支付300塊！」

藤原拓海：「………」

周杰倫（右）和陳冠希主演的《頭文字D》，是許多男生的共同回憶。（翻攝自IG）周杰倫（右）和陳冠希主演的《頭文字D》，是許多男生的共同回憶。（翻攝自IG）

周杰倫（右）和陳冠希如今都當爸爸了。（翻攝自IG）周杰倫（右）和陳冠希如今都當爸爸了。（翻攝自IG）

周董的發文在短短兩小時內吸引近12萬人按讚，除了被周董的發文內容逗笑，也紛紛留言說：「回憶殺！拓海和涼介同框了。」男星劉書宏還笑問：「可以Line pay嗎？」派翠克也笑問：「小伙子，你開那什麼車啊？」可見得《頭文字D》是許多男生的共同回憶，對於劇情、對白都還留下深刻印象。

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