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娛樂 歐美

小布沒試車直接上 《F1電影》拉斯維加斯街道賽零彩排

布萊德彼特在完全沒試車的狀態下，直接拍攝一場驚險的賽車戲。（華納兄弟提供）布萊德彼特在完全沒試車的狀態下，直接拍攝一場驚險的賽車戲。（華納兄弟提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》片中驚心動魄賽車場場景全是實拍，並由小布本人親自上陣。導演柯金斯基接受《娛樂週刊》訪問時透露：小布與另一位主演達姆森伊卓瑞斯竟在「完全沒試車」的情況下，直接拍攝一場驚險的賽車戲，讓劇組全程捏把冷汗。

小布（右）與另一位主演達姆森伊卓瑞斯要在首次駕駛就展現出完美競速畫面。（華納兄弟提供）小布（右）與另一位主演達姆森伊卓瑞斯要在首次駕駛就展現出完美競速畫面。（華納兄弟提供）

柯辛斯基對《娛樂週刊》說，在拉斯維加斯賽道的場景非常驚險，因為該賽道與其他永久性賽道不同，劇組面臨「臨時性」帶來的巨大考驗。他表示：「這條賽道是沿著賭城大道搭建的，只存在幾天時間，我們根本無法提前測試或訓練」劇組唯一能利用的時間只有半夜裏頭短短的15分鐘。

布萊德彼特主演新片《F1電影》全球票房開紅盤。（華納兄弟提供）布萊德彼特主演新片《F1電影》全球票房開紅盤。（華納兄弟提供）

柯辛斯基回憶當日天氣非常冷，輪胎抓地力不足，加上賽道兩旁全是牆壁，毫無緩衝區，這也是我們唯一沒有安全緩衝帶的場地。沒想到小布與伊卓瑞斯還要在首次駕駛就展現出完美競速畫面。柯辛斯基直到現在還覺得：「這絕對是整部電影裡最令我緊張的橋段」。

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