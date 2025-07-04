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娛樂 最新消息

（Fun鬆一夏-2）一級保護區探秘尋寶 熱血阿傑笑想KO皇家曙蛇

亞洲最強大的甲蟲-大型的魔倫坎比大兜蟲（婆羅洲大兜蟲），拿在手上可不是刺激而已，真的很有分量！（熱血阿傑提供）亞洲最強大的甲蟲-大型的魔倫坎比大兜蟲（婆羅洲大兜蟲），拿在手上可不是刺激而已，真的很有分量！（熱血阿傑提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者張錦露／綜合報導〕有行動生態百科之稱的「熱血阿傑」黃仕傑6日就要啟程前往婆羅洲，拜訪一級保護區「叢林少女營地」（Borneo Jungle Girl Camp），雖然是每年必訪的生態勝地，阿傑表示其實每一次出遊，就算是去同樣的地方，只要時間不同、季節不同、夥伴不同，就是全新的體驗。「由於這次是暑假，有許多親子夥伴，很多家長特別請假，就是為了帶喜歡自然觀察的孩子，跟著我在森林中踏查，希望透過我的引導，讓所有人都能對自然生態有更深層的體驗。」這次行程，阿傑最期待的是與稀有蛇類「皇家曙蛇」的第一次接觸。

馬來靈貓（麝香貓）常常出現在營地附近，由於這裡的人完全不干擾野生動物，所以這裡的動物也不怕人，這也是人類與環境共存最和諧的狀態。（熱血阿傑提供）馬來靈貓（麝香貓）常常出現在營地附近，由於這裡的人完全不干擾野生動物，所以這裡的動物也不怕人，這也是人類與環境共存最和諧的狀態。（熱血阿傑提供）

★最辛苦／消除對雨林的錯誤觀念

阿傑認為前進婆羅洲最辛苦的事，就是消除一般人對雨林的錯誤觀念。大家都以為到這樣的地方非常危險，可能有各種毒蛇猛獸，還有許多蚊蟲，但其實在維持完整的森林裡，幾乎沒有蚊子，而且森林裡的動物通常聽覺都非常靈敏，聽到人類的講話聲或腳步聲就會跑去躲起來。他感嘆說︰「所以當我們真正身處在雨林中，才能了解原來人類跟生物的共存是如此簡單。」

這是阿傑撰寫台灣最完整螳螂專書「螳螂日記簿」以來，內心無時無刻想看見的夢幻螳螂-紅蕉箭螳，沒想到在少女營地一圓心中的夢，拍下最夢幻的生態照！（熱血阿傑提供）這是阿傑撰寫台灣最完整螳螂專書「螳螂日記簿」以來，內心無時無刻想看見的夢幻螳螂-紅蕉箭螳，沒想到在少女營地一圓心中的夢，拍下最夢幻的生態照！（熱血阿傑提供）

★最神奇／無與倫比的成就感

「婆羅洲叢林少女營地」因為森林完整 ，讓阿傑記錄到非常多的昆蟲與生物，其中有許多珍奇物種只能在圖鑑上看到，他找尋多年也沒看過，但在這裡，這些珍奇物種竟然接二連三的出現，甚至他帶好友來踏查，第3天晚上好友就告訴他︰「傑哥，這裡真的太棒了，我花10年拍攝的各種神奇生物，在這裡兩個晚上就拍完了！」那種完成多年心願的成就感，阿傑激動說︰「真的無與倫比！」

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