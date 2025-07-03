最強高中生Ray招了「根本沒當兵」 消失4個月去哪？

台灣最強高中生Ray。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「台灣最強高中生」Ray昨（2）日現身美國知名網紅Logan Paul訪談節目，被問到在台灣服兵役狀況時，他竟表示自己沒有當兵，讓Logan大吃一驚。由於Ray先前消失4個月，外界都以為他去當兵，對此Ray表示自己「不需要服兵役」。

淡江高中畢業的Ray過去在直播中透露，不升大學要先去當1年兵，今年3月26日又曬出1張貼有中華民國國旗臂章的迷彩軍裝照片，所以很多人都以為他去當兵了。他在節目上說自己消失的4個月其實都在打電玩遊戲NBA 2K。

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Ray先前曬出迷彩服有台灣臂章，仔細看才發現更像生存遊戲服。（翻攝自IG）

仔細看Ray發布的迷彩服軍裝，便會發現並非台灣國軍軍裝型式，比較類似生存遊戲服，所以Logan和Ray聊起戰爭和台灣兵役話題時，才會問起他當兵的事。當時Ray被問到是否當過兵？Ray起初說「對」，但Logan問他是否為義務役？Ray改口說自己沒當過兵，讓人霧煞煞。Logan露出驚訝表情，還說自己得到的資料顯示Ray服過義務役。

Ray透露自己消失的時間都在打電玩遊戲NBA 2K。（翻攝自YouTube）

去年11月起Ray在網路上消失了4～5個月，外界都以為他去當兵，其實他都在打電動，Logan露出不可思議的表情問他：「你打2K打了4個月？」Ray回答自己有點沉迷，並說自己不需要服兵役。

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