「金師傅元祖CP」徐玄振＆柳演錫 暌違8年有望合作《謊言》

柳演錫（左）有望與徐玄振合作MBC最新水木劇《謊言》。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕3月才剛來台和粉絲碰面的柳演錫，又有新作要推出了！據韓媒《My Daily》今（3）報導，柳演錫有望與徐玄振合作MBC最新水木劇《謊言》（暫譯），這將是兩人自《浪漫醫生金師傅》暌違8年再續前緣。

柳演錫（左）與徐玄振這對CP當年可是拿到SBS演技大賞「最佳情侶獎」呢。（翻攝自《浪漫醫生金師傅》劇照）

該劇描述述兩名都會男女在初次浪漫約會後第二天，意外被捲入真相與謊言風暴中，稱得上是一部探索人心深處情感與恐懼的懸疑寫實劇。徐玄振飾演一名作文老師，因童年時期家道中落，造成個性上善於辨識別人的「謊言」，柳演錫則飾演一名獨自扶養兒子的心臟外科醫生，個性溫柔正直，最後愛上兒子的老師徐玄振。

請繼續往下閱讀...

原本劇迷們還在熱烈敲碗《浪漫醫生金師傅4》兩人能再次合作，當年這對CP組合可是拿到2017年SBS演技大賞「最佳情侶獎」呢，今意外傳來此一好消息，讓不少粉絲相當興奮，屆時兩人會激盪出什麼樣的化學反應，備受期待。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法