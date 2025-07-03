國光女神罹惡性癌症 半夜痛哭崩潰「還想活著」

林茉晶曾在《國光幫幫忙》獲封「台灣第一美腿。（翻攝自林茉晶臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星林茉晶曾在《國光幫幫忙》獲封「台灣第一美腿」，日前透露罹患卵巢癌一期，長達半年共6次化療導致不斷掉髮，2日發文淚訴醫生指她得的高度惡性亮細胞卵巢癌很容易復發，讓她常在半夜驚醒痛哭。

林茉晶崩潰表示：「我知道我還想活著，因為我還有好多心願尚未實現，只是我可能沒辦法再接受一次手術以及化療。」坦言化療的痛苦令她不願去想未來的事，「坦白說，我不知道會不會復發，或是什麼時候復發。」

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她5月曾發文曬出因化療剃光頭照片。（翻攝自林茉晶IG）

林茉晶說，跟她同樣病況癌友，聽了醫生講座，說她們得的這種亮細胞卵巢癌，就是很容易復發，當然也有人是幸運沒復發的，「但是我已經接收到了『就是很容易復發』這樣的資訊，已經無法從我的腦海裡抹除，所以我時常在半夜驚醒，甚至痛哭。」

她更難過透露，肚子上觸目驚心的疤痕，沒有塗抹任何除疤凝膠，就這樣讓它呈現紅紅的一條線，「因為我怕還要再開一次刀，頭髮、睫毛我也不在乎它長不長長，因為誰知道會不會又需要再次化療；我知道我還想活著，因為我還有好多事情還沒完成、好多心願尚未實現。」

林茉晶表示現在的她，每天活在恐懼中，被不知道何時會成真的惡夢消磨我對這個世界的熱情，「活在當下，像個正常人一樣生活。」她表示這個對大家而言稀鬆平常的想法與狀態，但對於未來的她來說，會不會是一場奢侈的夢？

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