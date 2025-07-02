《機智住院醫生生活》「具道圓」9月來台獻第一次 最想選他當旅伴

鄭準元確定9月7日首次來台舉辦粉絲見面會。（華貴娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星鄭準元因主演韓劇《機智住院醫生生活》「具道圓」走紅，確定9月7日首次來台舉辦粉絲見面會，地點選在台北Legacy TERA；這次是他爆紅後，首次前進台灣見粉絲，他興奮表示「早就對這裡充滿好奇！」

鄭準元曾參演《VIP》、《沉默警報》等多部作品，今年在《機智住院醫生生活》飾演認真耿直又呆萌的住院醫生「具道圓」，深受觀眾喜愛，之後又在羅PD網路綜藝節目《十五夜頻道》展現搞笑魅力，人氣再飆升。

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談到首次來台計畫，鄭準元表示，特別喜歡欣賞城市風景，最想好好感受台北氛圍，並早早列出必吃清單，像是牛肉麵、小籠包，還很好奇台灣粉絲想吃什麼。

鄭準元最想選《機智住院醫生生活》的嚴在一當旅伴。（翻攝自IG）

被問如果能和《機智住院醫生生活》角色一起旅行，最想帶誰同行？他笑說：「應該會選嚴醫生（嚴在一，姜有皙飾演）吧，我覺得他會是個很棒的旅伴，也應該會蠻有趣的！」

鄭準元《The One Day》台北見面會將於9月7日在Legacy TERA舉行，詳情可鎖定主辦單位華貴娛樂社群。

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