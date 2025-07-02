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陳沂道歉了！發文影射炎亞綸「造成民眾誤會」急公開認錯

陳沂（左）公開向炎亞綸致歉。（組合照，翻攝自臉書）陳沂（左）公開向炎亞綸致歉。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅陳沂於民國113年9月24日在Facebook及Threads平台發表關於歌手炎亞綸的相關貼文，引發部分網友討論，甚至造成部分民眾誤會。陳沂稍早發表聲明表達歉意。

陳沂於113年9月24日針對炎亞綸的發文內容。（翻攝自臉書）陳沂於113年9月24日針對炎亞綸的發文內容。（翻攝自臉書）

陳沂今（2日）發表道歉聲明全文，「因本人陳沂於民國113年9月24日在facebook及threads上所發表關於炎亞綸先生之貼文內容，造成部分民眾誤會，特此致歉。」

針對陳沂發表道歉聲明後，網路上仍有兩極意見，有部分網友認為陳沂應該更早釐清事實，也有人肯定她願意正面回應錯誤。炎亞綸方面目前並未對此回應，後續是否採取法律行動，也備受關注。事件持續在社群延燒，預料將引發更多討論。

陳沂道歉聲明全文：

因本人陳沂於民國113年9月24日在facebook及threads上所發表關於炎亞綸先生之貼文內容，造成部分民眾誤會，特此致歉。

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