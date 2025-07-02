寇乃馨感嘆「主持位置有限」 攜手黃國倫搶攻台灣直播賽道

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃國倫、寇乃馨今以明星合夥人身分，宣布加入直播電商平台「溫倪詩」，攜手創辦人夫妻檔Tony與Bennise出席記者會。黃國倫因近日行程滿檔，沙啞現身仍敬業撐場，直呼：「現在就是在拚直播！」寇乃馨也笑說：「不是來蜻蜓點水，是認真想拚事業！」

寇乃馨（左）、黃國倫出席電商直播媒體記者會。（記者陳奕全攝）

夫妻倆強調此次參與不是代言也非領通告費，而是真正想投入台灣直播市場，「我們沒有入股，因為公司太大了。」一旁的Tony笑說不用擔心，爽快回應「直接分」。寇乃馨也透露，Bennise目前正在懷孕，過陣子團隊會剩下3人，仍會努力撐場直播，「夫妻本就該互相，以前我聲帶水腫時，是老公代班賣女性內褲和衛生棉，業績還不錯呢！」

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寇乃馨感慨地說，演藝圈近年主持位置有限，一直看到搶主持的新聞，很心酸。她認為直播是明星與網紅未來的大趨勢，不受時空限制，「等節目找我們很難，不如自己開店！」未來夫妻倆將積極投身短影音、直屏劇與直播帶貨，持續耕耘新媒體賽道。

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