晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

寇乃馨感嘆「主持位置有限」 攜手黃國倫搶攻台灣直播賽道

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃國倫、寇乃馨今以明星合夥人身分，宣布加入直播電商平台「溫倪詩」，攜手創辦人夫妻檔Tony與Bennise出席記者會。黃國倫因近日行程滿檔，沙啞現身仍敬業撐場，直呼：「現在就是在拚直播！」寇乃馨也笑說：「不是來蜻蜓點水，是認真想拚事業！」

寇乃馨（左）、黃國倫出席電商直播媒體記者會。（記者陳奕全攝）寇乃馨（左）、黃國倫出席電商直播媒體記者會。（記者陳奕全攝）

夫妻倆強調此次參與不是代言也非領通告費，而是真正想投入台灣直播市場，「我們沒有入股，因為公司太大了。」一旁的Tony笑說不用擔心，爽快回應「直接分」。寇乃馨也透露，Bennise目前正在懷孕，過陣子團隊會剩下3人，仍會努力撐場直播，「夫妻本就該互相，以前我聲帶水腫時，是老公代班賣女性內褲和衛生棉，業績還不錯呢！」

寇乃馨感慨地說，演藝圈近年主持位置有限，一直看到搶主持的新聞，很心酸。她認為直播是明星與網紅未來的大趨勢，不受時空限制，「等節目找我們很難，不如自己開店！」未來夫妻倆將積極投身短影音、直屏劇與直播帶貨，持續耕耘新媒體賽道。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中