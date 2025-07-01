楊大正當年不滿全說了！「卡拉OK社社長」身分曝光狂嗆球隊

〔記者張釔泠／台北報導〕滅火器於今年歡慶成軍25週年，推出「Quarter Century」巡演，昨日 （6／30） 重回高雄的高中母校「三民家商」安可開唱。特別的是，這次的演出不只有滅火器專場演出，而是以與三民家商特別合作的「一日校園音樂祭」形式，取名為「火爆高校」，邀請粗大 Band、馬克 SAVAGE.M、孩子王、一種心情、宇宙資料庫、BUTTER RIOT，在 6/30 結業式當天於校內熱血開唱。

馬克與滅火器交情超好。（火氣音樂提供）

「火爆高校：三民家商」由孩子王為演出揭開序幕，配合滅火器「返校日」的主題，他們也特地 Cover 了滅火器樂團的經典歌曲〈你家爆炸我沒有哭〉帶給台下驚喜。在南台灣的烈陽熱情下，成員來自南台灣的宇宙資料庫，以及由美秀集團貝斯手婷文領軍的一種心情接連開唱，一種心情也以樂團一貫清爽溫柔的風格，加入婷文的女聲重新詮釋滅火器〈夏天結束之前〉。

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孩子王揭開序幕。（火氣音樂提供）

以《海口》專輯入圍金曲獎台語歌王的馬克 SAVAGE.M也帶來精彩演出，他笑稱與滅火器感情超好，不但專輯主打歌〈無路用的人〉找滅火器合作，大正擔任MV主角，即將於7／18 （五）在SUB舉行的首場個人專場的特別來賓也是大正，邀請大家今日唱不夠的份都在專場再唱一次。火氣音樂力推新團BUTTER RIOT則在傍晚時分站上晚間滅火器即將演出的舞台，帶來〈你家爆炸我沒有哭〉Cover致敬同公司大學長滅火器。今日甫發行最新專輯《星電感in》的粗大 Band 也熱血獻上樂迷界敲碗不斷的滅火器經典歌曲〈回沃〉，笑稱「學長當聽我們練團不要太認真」，並驚喜宣布9/13即將在台北有大型專場計畫。

滅火器三位創始團員－大正、宇辰、皮皮是三民家商第十三屆綜合高中的同班同學，這也是他們畢業後睽違20多年第一次回母校開唱，大正搞笑地說：「今天有體育班的來嗎？我以前最討厭球隊，因為全校的女生都喜歡籃球隊！」吉他手宇辰也笑說：「在這裡表演的會突然肅靜不太敢講垃圾話，我會不會又被記過？」貝斯手皮皮則分享：「當年就在這個活動中心角落取了這個團名『滅火器』，沒想到能用這個團名玩了25年」，三人更感性地感謝這所學校：「如果沒有三民家商，我們就不會遇到彼此、組成滅火器這個樂團，也不會有這25年的故事可以和大家分享。」，隨後帶來一連串經典歌曲〈人生〉、〈海上的人〉、〈晚安台灣〉、〈同學會〉等，引領全場觀眾在學校活動中心大合唱，帶動眾人青春熱血的回憶。

滅火器回到母校。（火氣音樂提供）

本次滅火器的演出是以「順時序」的方式，從當年一同在三民家商創作的第一張專輯《Let’s Go》的歌曲演出到成家立業後的《家和萬事興》。滅火器三人笑說，滅火器成軍第一場演出是在三民家商禮堂，當時演出還離離落落，結果沒想到在公司同事極力促成下，25年後又回來同一個場地開唱，演出時許多過往回憶不停湧上，也讓他們與台下學弟妹分享不停、打成一片。在演出中段，滅火器不但帶頭大唱三民家商校歌，也讓25年前是「卡拉OK社」的社長、比賽第一名的大正大展當年「三民家商張學友」的歌喉，台下歡笑不斷。

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