你誰？布萊德彼特日本體驗拍貼 大眼V臉自己認不出

布萊德彼特主演新片《F1電影》。（華納兄弟提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者張宇嫺／綜合報導〕由導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》上（6）月27日於日本正式上映。為宣傳電影，布萊德彼特前往日本當地體驗了書道、迴轉壽司、太鼓達人，甚至連日本流行的「拍貼機」都不放過，不過拍出來的照片讓眾網友驚呼：你誰？

布萊德彼特與森本慎太郎體驗拍貼機，小布還在上面簽名。（翻攝自X）

布萊德彼特與作為電影配音員的男團SixTONES成員森本慎太郎在日本暢遊，除了體驗書道與迴轉壽司之外，更來到遊戲廳體驗賽車、太鼓達人，還有日本必拍的「拍貼機」。兩人來到拍貼機內，擠眉弄眼又各種擺弄可愛姿勢拍了許多張照片。殊不知，日本拍貼機的一大特色便是「修超大」，超強的美肌效果加上誇張的水潤大眼與小V臉，讓看到成果照的小布都嚇到喊「WOW！」

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兩人擠眉弄眼擺出各式姿勢。（翻攝自X）

宣傳影片一出便引來大批網友朝聖，看到拍貼照片成品更是狂笑不已，「你到底是誰」、「但修這麼大抬頭紋還在耶XD」、「求無加工版」。

最終成品修太大，連本人都嚇一跳。（翻攝自X）

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