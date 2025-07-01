晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

羅志祥愛徒遇中國女粉主動送紅包！發片壓力大「生理反應」曝光

薛恩《LEVEL UP》發行一週迴響熱烈，自招緊張到失眠、蕁麻疹。（華納提供）薛恩《LEVEL UP》發行一週迴響熱烈，自招緊張到失眠、蕁麻疹。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「小豬」羅志祥愛徒薛恩自C.T.O單飛，推出首張個人EP《LEVEL UP》獲佳績，因為壓力太大導致失眠一個月，還爆發蕁麻疹，「全身都會癢，從來沒有過，嚇到。」他很珍惜獲得發片的機會，自嘲「戀愛腦」的他甚至因此斬桃花，「滿刻意讓自己保持單身。」

薛恩是C.T.O當中跟小豬最久的成員，他打趣和小豬「七分熟」，這次SOLO發片小豬鼓勵他自己創作，他寫好demo傳給小豬後很害怕被打槍，沒想到一次就過關，小豬還稱讚歌曲「很洗腦、越聽越好聽」，讓他鬆了一口氣。

薛恩《LEVEL UP》發行一週迴響熱烈，自招緊張到失眠、蕁麻疹。（華納提供）薛恩《LEVEL UP》發行一週迴響熱烈，自招緊張到失眠、蕁麻疹。（華納提供）

他坦言前幾年經歷徬徨期，2022年到中國創業，和團員做了一個香氛品牌，隔年又到北京住了八個月尋求發展，沒想到卻很不順，不斷等待試鏡的過程非常煎熬，終於談到一部網劇的男主角，拍攝前幾週又慘被換角，「被拒絕的原因永遠都會很模糊，就被換掉了。」

2023年是他身心靈狀態最差的時候，人在異鄉，受到打擊後心態更容易崩掉，起床之後也經常不知道要做什麼，只好瘋狂去健身，「那是我最壯的時候。」每天都吃老本度日，存款幾乎要見底。

後來他在朋友介紹下，到廈門的酒吧去當駐唱歌手，日子突然又變得很好過，「收入滿高的，也是在做自己喜歡的事情。」當時平均月收入有六位數字，也常有女粉絲想要加他微信送紅包，不過都被他婉拒。

薛恩《LEVEL UP》發行一週迴響熱烈，自招緊張到失眠、蕁麻疹。（華納提供）薛恩《LEVEL UP》發行一週迴響熱烈，自招緊張到失眠、蕁麻疹。（華納提供）

至於返台的轉折點，則在於當時酒吧老闆問他要不要續約時，他決定脫離舒適圈、再給自己一次機會，「不然老的時候，我一定會覺得不甘心。」至於之前失意時候有沒有人陪？他則表示已經單身三年，還坦承有對象時自己會很不專注，現在既然要衝事業，乾脆就不要分心。

他近來獨自跑通告，上電台宣傳時，提到C.T.O的團員甚至還會落淚，「很想他們，想到大家一起拚搏的感覺很好。」他將於7月19日在台中舉辦唯一一場簽名會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中