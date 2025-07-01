羅志祥愛徒遇中國女粉主動送紅包！發片壓力大「生理反應」曝光

薛恩《LEVEL UP》發行一週迴響熱烈，自招緊張到失眠、蕁麻疹。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「小豬」羅志祥愛徒薛恩自C.T.O單飛，推出首張個人EP《LEVEL UP》獲佳績，因為壓力太大導致失眠一個月，還爆發蕁麻疹，「全身都會癢，從來沒有過，嚇到。」他很珍惜獲得發片的機會，自嘲「戀愛腦」的他甚至因此斬桃花，「滿刻意讓自己保持單身。」

薛恩是C.T.O當中跟小豬最久的成員，他打趣和小豬「七分熟」，這次SOLO發片小豬鼓勵他自己創作，他寫好demo傳給小豬後很害怕被打槍，沒想到一次就過關，小豬還稱讚歌曲「很洗腦、越聽越好聽」，讓他鬆了一口氣。

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薛恩《LEVEL UP》發行一週迴響熱烈，自招緊張到失眠、蕁麻疹。（華納提供）

他坦言前幾年經歷徬徨期，2022年到中國創業，和團員做了一個香氛品牌，隔年又到北京住了八個月尋求發展，沒想到卻很不順，不斷等待試鏡的過程非常煎熬，終於談到一部網劇的男主角，拍攝前幾週又慘被換角，「被拒絕的原因永遠都會很模糊，就被換掉了。」

2023年是他身心靈狀態最差的時候，人在異鄉，受到打擊後心態更容易崩掉，起床之後也經常不知道要做什麼，只好瘋狂去健身，「那是我最壯的時候。」每天都吃老本度日，存款幾乎要見底。

後來他在朋友介紹下，到廈門的酒吧去當駐唱歌手，日子突然又變得很好過，「收入滿高的，也是在做自己喜歡的事情。」當時平均月收入有六位數字，也常有女粉絲想要加他微信送紅包，不過都被他婉拒。

薛恩《LEVEL UP》發行一週迴響熱烈，自招緊張到失眠、蕁麻疹。（華納提供）

至於返台的轉折點，則在於當時酒吧老闆問他要不要續約時，他決定脫離舒適圈、再給自己一次機會，「不然老的時候，我一定會覺得不甘心。」至於之前失意時候有沒有人陪？他則表示已經單身三年，還坦承有對象時自己會很不專注，現在既然要衝事業，乾脆就不要分心。

他近來獨自跑通告，上電台宣傳時，提到C.T.O的團員甚至還會落淚，「很想他們，想到大家一起拚搏的感覺很好。」他將於7月19日在台中舉辦唯一一場簽名會。

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