羅志祥愛徒帥成這樣 放大絕脫水：男明星也是很辛苦的

〔記者陽昕翰／台北報導〕羅志祥的愛徒薛恩自C.T.O單飛發片，薛恩表示 ：「我對這次的回歸非常非常重視，在編舞與舞蹈上，也都有與老闆（小豬）討論過」，導演運用AI技術，加上虛擬棚拍攝，打造科技感十足的MV。

薛恩單飛發片，老闆羅志祥全力支持。（華納提供）

薛恩發行個人EP《LEVEL UP》，不忘與老闆羅志祥交流編舞、舞蹈，同名主打歌的MV主題是在虛擬世界中，每個人都可以有一個虛擬化身來代表自己，要能夠隨時改造自己的身體臉孔，以最完美理想的狀態示人。

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健身有成的薛恩，穿著無袖性感背心上陣拍攝MV，他展現結實的手臂肌肉，若隱若現的鎖骨與胸肌，讓歌迷直呼「超性感」。

薛恩拍攝新歌MV，看來科技感十足。（華納提供）

為了維持身材，薛恩努力做了身材管理、飲食控制，只要一有空就會去健身，但仍覺得不足，最後更用稍微脫水的方式，讓自己的臉看起來不會水腫，忍不住自嘲：「其實男明星也是很辛苦的。」薛恩也宣布7月19日將在台中舉辦唯一一場簽名會。

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