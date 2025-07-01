離婚福原愛4年！江宏傑感悟人生「顧好自己才能顧家人」粉絲全淚目

江宏傑（右）與福原愛昔日夫妻情已不復返。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江宏傑與福原愛在2021年7月8日正式結束4年婚姻，恢復單身後人氣絲毫未減，憑藉溫暖慈父形象深植人心，不僅在台灣持續活躍於各大綜藝節目，更活出自己成為許多單親爸爸們的正能量典範。如今，斷開福原愛將滿4年，江宏傑也為這一路以來的所有的安排而感性發聲，許多粉絲見狀也紛紛送暖給予鼓勵。

婚斷福原愛後，江宏傑有感這4年來的人生歷程，昨（30日）突然感性表示「所有的安排都值得努力，把自己照顧好，才能把家人跟事業照顧好，還有很多事未完成，敬請期待，一起加油啊！」他也一併附上「#keepgoing」的標籤展現出滿滿的正能量，簡單卻充滿力量的文字，讓許多粉絲熱淚盈匡並大力給予支持「被你感動到哭了～偉大的爸爸」、「小傑最帥了！」、「一家人要永遠幸福下去！」、「不為自己只為家人，有肩膀的男人帥炸」。

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江宏傑今年2月與寶貝兒女一起迎接36歲生日。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

事實上，江宏傑今年2月與一雙寶貝兒女幸福同框喜迎36歲生日，良好的慈父形象不僅持續被日本多家媒體關注，甚至更相繼激讚他在台灣各大電視節目依舊活躍，也時常在社群平台上放送各種穿搭帥照，以大篇幅版面報導；反觀福原愛，日媒僅以「福原愛女士也從事藝人工作，上過電視節目，並在社交上發布自己作為模特兒的照片。」一句話輕描淡寫帶過，簡直高下立判。

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