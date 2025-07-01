KIMIKO結婚5週年 教授尪甜喊：我是妳安全肩膀

KIMIKO與老公王家玄結婚5年。（翻攝自王家玄臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君2020年與大學教授王家玄結婚，2人走過5年婚姻，KK近日感性表示：「如果非要形容結婚5年是什麼感覺？其實沒有偶像劇般的轟轟烈烈，更多的是一種『原來如此』的踏實和平凡。」

王家玄昨（30）日也在臉書連結KIMIKO發文寵妻說：「我是妳安全的肩膀，這些年我們在事業上、工作中持續努力，更在生活中相互扶持，謝謝妳用愛與努力，帶來許多美好與啟發，也讓我們相信愛情共同成長。」最後更標註：「5週年快樂。」

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而KK在發文中表示，世界總在推銷新鮮感，2人則像2棵並肩的大樹，地下根系糾纏，枝椏卻留給對方搖晃的空間，「5年夠讓2棵樹長出共用年輪，一段關係真正難得的，是長久陪伴，是那份久處不厭的默契和安穩。」

而5年婚姻教會2人：「愛是成為對方的備忘錄，幸福變成對重複的渴望，老王是那個給我愛護，也讓我安心的另一半。」有時候，KK會覺得自己挺幸運的，當然，老王也是。發文中，KK謝謝老公的好脾氣，謝謝他的寵愛，還有他每天細心的照顧。

發文最後，KIMIKO表示2人一起用5年證明真正的叛逆，是把對方的名字寫進「緊急聯絡人」欄位，而且從來沒想過要改。

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