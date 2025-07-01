晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

KIMIKO結婚5週年 教授尪甜喊：我是妳安全肩膀

KIMIKO與老公王家玄結婚5年。（翻攝自王家玄臉書）KIMIKO與老公王家玄結婚5年。（翻攝自王家玄臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君2020年與大學教授王家玄結婚，2人走過5年婚姻，KK近日感性表示：「如果非要形容結婚5年是什麼感覺？其實沒有偶像劇般的轟轟烈烈，更多的是一種『原來如此』的踏實和平凡。」

王家玄昨（30）日也在臉書連結KIMIKO發文寵妻說：「我是妳安全的肩膀，這些年我們在事業上、工作中持續努力，更在生活中相互扶持，謝謝妳用愛與努力，帶來許多美好與啟發，也讓我們相信愛情共同成長。」最後更標註：「5週年快樂。」

而KK在發文中表示，世界總在推銷新鮮感，2人則像2棵並肩的大樹，地下根系糾纏，枝椏卻留給對方搖晃的空間，「5年夠讓2棵樹長出共用年輪，一段關係真正難得的，是長久陪伴，是那份久處不厭的默契和安穩。」

而5年婚姻教會2人：「愛是成為對方的備忘錄，幸福變成對重複的渴望，老王是那個給我愛護，也讓我安心的另一半。」有時候，KK會覺得自己挺幸運的，當然，老王也是。發文中，KK謝謝老公的好脾氣，謝謝他的寵愛，還有他每天細心的照顧。

發文最後，KIMIKO表示2人一起用5年證明真正的叛逆，是把對方的名字寫進「緊急聯絡人」欄位，而且從來沒想過要改。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中