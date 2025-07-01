Energy奪金曲獎遭酸免役！阿弟妻Mei護夫開嗆「有去當兵怎了」

Energy憑藉《星期五晚上》擒下金曲36年度歌曲獎。（記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Energy成軍23年歷經成員變動與單飛，直到2024年元老班底重聚推出新專輯《Here I Am》，再度引爆粉絲回憶殺，並以洗腦神曲〈星期五晚上〉奪下第36屆金曲獎「年度歌曲獎」。然而，Energy拿獎後仍遭部分網友質疑，翻出當年團員因體位問題免役的話題；對此，「阿弟」蕭景鴻的老婆「Mei」邱馨葦則挺身站出來護夫、護團到底。

阿弟的老婆Mei在28日晚間帶著孩子出席第36屆金曲獎頒獎典禮親臨小巨蛋為Energy應援，她感性地說「我衛生紙準備好了，祝你們得獎！」展現全家力挺的溫馨畫面。果不其然，Energy傳出捷報擒下「年度歌曲獎」，豈料事後卻遭酸民狠酸「陣中有當兵的幾位？」質疑Energy以唱跳舞曲奪獎卻全員未服兵役。

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眼見惡意無事生非，Mei也親上火線發聲反擊，「我老公有去當兵怎麼了嗎？」力挺老公阿弟到底的霸氣態度，立刻吸引來許多粉絲一起聲援，紛紛火力全開、砲火猛烈對酸民無端興風作浪反嗆「不能當兵又不是他們自己決定的」、「身體壞掉換來的免役，酸什麼？」更有人大讚「大嫂真的太帥了！」

事實上，阿弟曾在2005年完成專輯後入伍服役，但因曾挑戰高難度舞蹈導致腰椎椎間盤突出，入伍僅12天就被驗退，之後四處尋醫復健，直到病況好轉後才回歸Energy活動。此外，牛奶、Toro、坤達以及書偉，則分別因脊椎移位、脊椎側彎、氣胸與地中海型貧血被判定為免役體位，粉絲們也心疼為Energy抱屈「當兵驗退不是自己說了算」、「舞者的傷痛比你想像更多」。

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