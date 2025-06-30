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娛樂 最新消息

富邦悍將票房靠啦啦隊扛 李珠珢助成長近50％

富邦韓籍三本柱（左起）李雅英、南珉貞、李珠珢。（本報資料照，記者林正堃攝）富邦韓籍三本柱（左起）李雅英、南珉貞、李珠珢。（本報資料照，記者林正堃攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職上半賽季結束，富邦悍將以21勝39敗敬陪末座，不過富邦悍將的票房卻因韓籍人氣啦啦隊「三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞，達到主場平均1萬288人，成長率達40.8％。

富邦啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢吸引大批人潮進球場。（本報資料照，記者陳逸寬攝）富邦啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢吸引大批人潮進球場。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

素有「AI女神」之稱的韓籍啦啦隊員李珠珢一舉一動都受到關注，前陣子她因壓力過大疑似在場邊落淚，雖然事後富邦小編解釋她因為睫毛倒插才造成落淚的誤解，不過，自我要求極高的李珠珢也吐露自己壓力很大，並覺得自己中文不夠好，擔心大家會罵她。

李雅英因為親切態度被讚為「國民表妹」。（本報資料照，記者陳逸寬攝）李雅英因為親切態度被讚為「國民表妹」。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

同為富邦悍將韓籍啦啦隊成員的李雅英因為親切態度被讚為「國民表妹」，她認為自己內心剛毅，也非常欣賞個性剛烈又獨立的人。李雅英在台灣融入的非常好，不但學中文，上綜藝節目也學了不少台語，更稱讚富邦悍將是很溫暖的團隊。

南珉貞貼心的以學姐身分保護李珠珢。（本報資料照，記者林正堃攝）南珉貞貼心的以學姐身分保護李珠珢。（本報資料照，記者林正堃攝）

被稱為「台妹小南」的南珉貞個性大方、親切，參加活動時還開玩笑說當外送員比當啦啦隊輕鬆，因為不必講中文。南珉貞認為在愛情上自己是個理性又被動的人，所以適合擔任鼓勵跟支持的角色，對於另一半也不會要求過多。先前5月時南珉貞曾因老家有突發狀況，緊急返韓，回來台灣後便趕緊向粉絲報平安。

南珉貞也會用學姐的立場保護李珠珢等人，更親密的說李珠珢「還是個寶寶」希望大家能多多看李珠珢可愛、好玩的一面。

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