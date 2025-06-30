晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

JUST B主唱公開出櫃 做自己「獲得比失去更多」

JUST B主唱BAIN公開出櫃，為同志身分感到驕傲。（翻攝自X）JUST B主唱BAIN公開出櫃，為同志身分感到驕傲。（翻攝自X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓影后尹汝貞日前甫公開大兒子是同志，6人男團JUST B主唱「BAIN」宋柄希則在海外演唱會發表出櫃宣言，高喊「我感到驕傲」，成為K-POP男團公開出櫃第一人！

BAIN近日接受英國BBC訪問吐露出櫃後的改變，他說：「我認為因為這次告白，獲得比失去更多。」訪問中，BAIN表示自己在10幾歲時意識到自己是同性戀者，不過擔心身分曝光會影響偶像之路，當練習生時總是隱藏性向。

BAIN日前在台上揮舞彩虹旗，並用英文表示「我為自己是LGBTQ社群的一員感到驕傲」。（翻攝自X）BAIN日前在台上揮舞彩虹旗，並用英文表示「我為自己是LGBTQ社群的一員感到驕傲」。（翻攝自X）

BAIN透露，他在3年前向家人公開性向，原本難以接受的母親轉為支持，並對他說：「你是我的兒子。」有了母親支持，讓BAIN展現莫大勇氣，才陸續向JUST B隊友和經紀公司出櫃。

JUST B於2021年成軍，近來在美國洛杉磯舉辦世界巡演，BAIN在台上揮舞彩虹旗，並用英文表示「我為自己是LGBTQ社群的一員感到驕傲」，突如其來的出櫃宣言，引來台下熱情歡呼。

相關新聞：K-POP男團第一人！JUST B主唱公開出櫃：我感到驕傲

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中