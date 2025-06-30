JUST B主唱公開出櫃 做自己「獲得比失去更多」

JUST B主唱BAIN公開出櫃，為同志身分感到驕傲。（翻攝自X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓影后尹汝貞日前甫公開大兒子是同志，6人男團JUST B主唱「BAIN」宋柄希則在海外演唱會發表出櫃宣言，高喊「我感到驕傲」，成為K-POP男團公開出櫃第一人！

BAIN近日接受英國BBC訪問吐露出櫃後的改變，他說：「我認為因為這次告白，獲得比失去更多。」訪問中，BAIN表示自己在10幾歲時意識到自己是同性戀者，不過擔心身分曝光會影響偶像之路，當練習生時總是隱藏性向。

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BAIN日前在台上揮舞彩虹旗，並用英文表示「我為自己是LGBTQ社群的一員感到驕傲」。（翻攝自X）

BAIN透露，他在3年前向家人公開性向，原本難以接受的母親轉為支持，並對他說：「你是我的兒子。」有了母親支持，讓BAIN展現莫大勇氣，才陸續向JUST B隊友和經紀公司出櫃。

JUST B於2021年成軍，近來在美國洛杉磯舉辦世界巡演，BAIN在台上揮舞彩虹旗，並用英文表示「我為自己是LGBTQ社群的一員感到驕傲」，突如其來的出櫃宣言，引來台下熱情歡呼。

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