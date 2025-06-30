《星際寶貝：史迪奇》北美正式賣破4億美金！全台票房也破億

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》在雄踞北美票房前5名5週後，上週末（6月27至29日）以690萬美金（約台幣2億元）退居北美週末票房第6名，北美總票房正式突破4億美金（約台幣116.32億元）；上映6週全球已累積 9.46 億美金（約台幣275.09億元），持續朝破10億美金（約台幣290.8億元）之路邁進，續集也已籌備中。

《星際寶貝：史迪奇》全球票房持續朝破10億美金邁進，也正式宣布要拍續集。（迪士尼提供）

該片有望成為今年首部全球破10億美金的電影，迪士尼上週特地選在6月26日公布續集籌備消息，正好呼應史迪奇的「代號」實驗體626號。史迪奇在前導影片中，開著鮮粉紅敞篷車進迪士尼片廠，最後用車胎在地面上寫下《星際寶貝：史迪奇2》，親自宣布續集好消息。

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《星際寶貝：史迪奇》持續在台上映中，台灣票房也已正式突破台幣1億大關，目前續集尚未公布演員陣容（包括有多少實驗體）、劇情細節以及上映時間。

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